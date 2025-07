L'erede è un thriller che senza alcuna scena d'azione tiene incollati allo schermo per la pressione psicologica. La regia è di Xavier Legrand

L’erede, film su Rai 3 diretto da Xavier Legrand

Giovedì 17 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:15, il film thriller dal titolo L’erede. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto da Belgio, Canada e Francia nel 2023, scritto e diretto da Xavier Legrand, attore e regista francese al suo secondo lavoro per il grande schermo dopo L’affido (2017). Le musiche hanno invece la firma di Sebastian Akchoté, musicista, disc jockey e compositore molto conosciuto in Francia e che aveva già lavorato alle colonne sonore di Notre jour viendra (2010) e Steak (2007).

Chi è Salvatore Guida tentatore di Sarah Esposito a Temptation Island 2025/ Lei spiazza: “Mi emozioni”

Il protagonista de è interpretato da Marc-André Grondin, vincitore del Premio César per la sua performance in Le Premier Jour du reste de ta vie (2008). Al suo fianco, troviamo Yves Jacques, Anne-Élisabeth Bossé, Vincent Leclerc e Louis Champagne.

La trama del film L’erede: un lascito sconcertante e un colpo di scena finale

L’erede racconta la storia del talentuoso stilista di origini franco-canadesi Ellias Barnès, diventato un vero e proprio punto di riferimento presso una delle maison più celebri di Parigi e all’apice della sua carriera professionale. Se in apparenza l’uomo sta attraversando uno dei momenti più brillanti della sua vita, in realtà nasconde un segreto doloroso, con attacchi di panico e un forte senso di ansia che lo attanagliano, provocandogli lancinanti dolori in petto.

Temptation Island 2025: ex protagonista e web contro Antonio e Marco: "Troppa violenza"/ Bisciglia basito

Un giorno Barnès riceve una notizia sconvolgente: suo padre, con cui non aveva alcun contatto da molti anni, è morto. Il protagonista si trova così costretto a tornare nella casa di famiglia e a fare i conti con i fantasmi del passato: proprio mentre girovaga tra le stanze per fare l’inventario dei beni, Barnès scopre una misteriosa porta segreta. Attraversandola si trova in un agghiacciante scantinato che lo costringerà a dover affrontare l’eredità più pesante ed oscura che suo padre gli ha lasciato.