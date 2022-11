L’Eredità 2022, chi ha vinto oggi 1 novembre?/ Giulia sfida sette nuovi concorrenti

L’Eredità 2022: Giulia, campionessa in carica, sfida sette nuovi concorrenti

Nuovo appuntamento oggi 1 novembre 2022 con L’Eredità. La nuova edizione condotta da Flavio Insinna non va in pausa oggi, nonostante il giorno festivo, e va anzi in onda con una seconda puntata che ritrova in gara otto concorrenti, compreso il campione di ieri. La puntata d’esordio della nuova edizione è stata vinta da Giulia, concorrente molto abile che torna oggi cercando di conquistare il montepremi ieri fallito nel corso del gioco finale: La Ghigliottina.

Ricordiamo che la gara de L’Eredità torna quest’anno con due nuovi giochi, che ieri hanno fatto il loro esordio con grande successo: Chi, Come, Cosa e La Stoccata. In ogni gioco un concorrente verrà eliminato dopo una sfida tra i due che nella manche avranno sbagliato o non risposto a tutte le domande poste dal conduttore. Il concorrente che vince tutti i giochi, arriverà da solo alla sfida della Ghigliottina. Chi vincerà questa sera?

L’Eredità 2022: la speranza di Flavio Insinna per la nuova edizione

Intanto Flavio Insinna ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica, parlando proprio della nuova edizione de L’Eredità e delle sue speranze per quest’anno: “L’anno che ci attende probabilmente sarà tremendo: speriamo di essere all’altezza e di trovare la cifra giusta per non essere troppo, né troppo poco. – ha ammesso il conduttore, concludendo però speranzoso – Noi però in quell’ora diamo la possibilità di far rifiatare l’anima, e facciamo compagnia soprattutto alle persone magari anziane che vivono sole. Questo mi riempie di orgoglio”.

