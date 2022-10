L’Eredità 2022, chi ha vinto oggi 31 ottobre?/ Flavio Insinna prende il posto di Reazione a Catena: le novità

L’Eredità, anticipazioni e campione puntata 31 ottobre 2022

Perché Reazione a Catena oggi 31 ottobre 2022 non va in onda? Dopo una lunga stagione, Marco Liorni lascia il posto a Flavio Insinna che parte proprio oggi su Rai1 con la nuova edizione de L’Eredità. Reazione a Catena va dunque in vacanza, lasciando spazio ai futuri campioni dello show condotto da Insinna che quest’anno porta in scena molte novità.

Per la nuova edizione L’Eredità porta in scena due giochi inediti: Chi, Come, Cosa e La Stoccata. Come anticipa TvBlog: “Chi, Come, Cosa avrà come tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si nasconde la verità.” Invece “La Stoccata sarà il nuovo gioco dove i due concorrenti rimasti si sfideranno: chi vincerà questa sfida sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata nel gioco finale de La Ghigliottina.”

L’Eredità, novità e il ritorno dei due professori

In ogni puntata de L’Eredità vedremo in gioco sette nuovi concorrenti che si aggiungeranno al campione in carica. Una serie di prove porterà, gioco dopo gioco, all’eliminazione di uno dei concorrenti in gioco fino ad arrivare alla sfida finale e alla proclamazione del campione della giornata che tornerà in gara anche il giorno successivo.

Accanto al conduttore Flavio Insinna, anche in quest’edizione de L’Eredità, ci sarà la stessa coppia di professori che hanno fatto il loro ingresso nello show lo scorso anno: Samira Lui (che in queste settimane vediamo in gara a Tale e Quale Show) e Andrea Cerelli. Chi si aggiudicherà la vittoria oggi?

