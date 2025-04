C’è stato un nuovo colpo di scena nello studio televisivo de L’Eredità. Un campione ha vinto 200.000 euro ma Liorni ha reagito così.

Il conduttore sta letteralmente conquistando il pubblico italiano con la sua incredibile bravura. Al di là della sua attività lavorativa, ha sempre dimostrato di essere dotato di una personalità umile e semplice, che gli ha permesso di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. C’è da dire che, in questi mesi, è finito al centro dell’attenzione mediatica per via di una dichiarazione fatta durante la sua intervista a Vanity Fair. Liorni ha infatti confessato di aver vissuto, in passato, dei piccoli attacchi di panico che derivavano dalle sue paure e che gli facevano provare un forte senso di angoscia. “Il prezzo più alto che ho pagato è stata la separazione alla mia ex moglie” – ha raccontato lui – “ma abbiamo capito che era importante salvare quello che ci era rimasto per riuscire ad andare avanti per conto nostro“.

Il protagonista di Rai 1 si è detto oggi un uomo felice e appagato, che ha realizzato il suo sogno di lavorare in tv. Con alle spalle esperienze degne di nota, si è lanciato ultimamente in questa nuova avventura che porta il nome de L’Eredità. Il game show era presentato, prima di lui, da Flavio Insinna ed è poi passato al timone del conduttore che, con una grande forza d’animo, ha dimostrato sin da subito di essere all’altezza del ruolo.

Il campione Gabriele e la sua maxi-vincita a L’Eredità

Per diverse puntate il protagonista del game show Rai è stato il concorrente Gabriele, che con la sua bravura ha ottenuto il titolo di Campione e che si è seduto in più occasioni sulla sedia della celebre Ghigliottina. Dopo diversi tentativi il partecipante ha superato il Triello contro Ida ed Elena e in seguito anche il gioco dei 100 secondi contro quest’ultima. Il Campione è quindi arrivato alla Ghigliottina con un montepremi di ben 200.000 euro, che ha conservato dopo che è riuscito ad indovinare le 5 parole indizio senza fare errori. Bisognava quindi individuare la parola che legasse Dare, Palla, Ora, Orchestra e Stradale.

Dopo il minuto di riflessione, il Campione ha scritto la sua soluzione, individuando così la parola Buca e giustificando in seguito tale scelta. “Il fatto che tu abbia preso tutte le parole indizio fa pensare che hai beccato subito una strada“, ha detto Marco Liorni. A quel punto il concorrente ha continuato ironizzando: “La strada l’ho trovata, infatti ho scritto subito anche per non scordarla“. E ancora: “L’impressione è che le parole leghino con quella che hai scritto“, ha continuato Marco Liorni. A tutti non è tra l’altro passata inosservata la reazione del presentatore, che deciso tutto d’un colpo di modificare il cerimoniale del programma.

Come ha reagito Marco Liorni alla vincita del Campione

Considerando la grande somma che c’era in palio e anche l’entusiasmo del momento, Liorni ha deciso di stravolgere del tutto la parte finale della puntata. Ha infatti lasciato la sua postazione e si è piazzato alle spalle del concorrente, mentre tra le sue mani c’era il cartoncino con la risposta vincente. “Facciamo una cosa, non la guardare” – ha esordito il conduttore – “Sai i calci di rigore come fanno? Quando si girano e se il pubblico esulta vuol dire che è gol, se non esulta vuol dire che non ha segnato. Se la parola è quella, io credo che sentirai qui un’esplosione di gioia, altrimenti domani è un altro giorno e ci riproveremo“.

“Sto morendo“, ha scherzato Gabriele mentre Liorni ha continuato a temporeggiare per qualche secondo, tenendo ancora una volta il Campione sulle spine. La parola vincente era infatti proprio Buca ed è a quel punto scoppiato un boato di applausi. Il concorrente ha quindi incassato ben 200.000 euro, portandosi a casa – dall’inizio delle puntate – 272.000 euro in gettoni d’oro.