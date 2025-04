La scomparsa di Francesco pone sotto gli occhi di tutti un fatto: la stampa mondiale occupa le prime pagine con la notizia della morte del Papa. Nessun altro leader religioso o morale, neppure di comunità molto numerose nei diversi continenti, riesce a essere un riferimento globale come lo è il Papa di Roma. Lo avevamo constatato quando morirono Benedetto XVI o Giovanni Paolo II, per citare i più recenti, e lo vediamo oggi.

La Chiesa cattolica è una realtà così singolare che, al di là di come spesso si tenti di presentarla, enfatizzando i suoi aspetti più limitati o oscuri, che pure ci sono, ha una capacità di impatto internazionale al limite dell’inspiegabile.

Nel caso di Francesco, i media riprendono i vari temi ai quali il Papa ha dedicato i suoi sforzi, alcuni della massima rilevanza. Per esempio, il suo desiderio che i cosiddetti “beni comuni” – la terra, il mare, l’aria – non vengano distrutti e che possiamo lasciarli in eredità alle generazioni future.

O la passione con cui ha difeso i più poveri, coloro che emigrano, lasciando la loro terra per cercare in altri luoghi opportunità di una vita migliore. La sua voce si rivolgeva realmente alla città e al mondo.

Vorrei sottolineare, in questa primissima reazione, come iniziò il suo pontificato. Inventò una formula che ha fatto fortuna, quando parlò di un “cambiamento d’epoca e non solo di un’epoca di cambiamenti”. Il passare degli anni ha confermato l’esattezza della sua diagnosi.

La trasformazione sociale che stiamo vivendo ha una tale profondità da corrispondere all’espressione di papa Bergoglio. La rivoluzione imprevedibile portata dalla convergenza delle varie tecnologie, l’espansione della comunicazione digitale e lo sviluppo dell’IA, insieme alle sfide che l’ingiustizia, la violenza e le guerre continuano a porre a tutte le società del pianeta, dimostrano che il Papa non esagerava.

Ebbene, nell’identificare il cambiamento d’epoca, Francesco non si è trasformato in un profeta di sciagure. Né si è accontentato di offrire soluzioni parziali a ciascuno di questi problemi, per quanto immensi siano.

Fin dall’inizio, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, indica una chiave per affrontare la situazione: “l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario”: l’incontro con Cristo vivo e presente.

Questo messaggio ha accompagnato la sua missione apostolica lungo tutti i suoi documenti e nei suoi gesti. Appunto, non solo documenti ma anche gesti. E non solo gesti plateali, rivolti all’intera umanità, ma pure gesti piccoli, rivolti a uno o a pochi.

Ho imparato da Francesco questo valore dell’essenziale in alcuni dei vari incontri con lui. Non potrò mai dimenticare cosa dicevano i suoi occhi, quando guardava i miei genitori, accolti per la Messa matutina a Santa Marta, nel 2015, in occasione del loro 60º di matrimonio.

Quell’immagine – non solo fotografica – mi accompagnerà per sempre. Come mi rimangono impressi il suo umorismo e la sua memoria (davvero da elefante) nel ricordarsi dei miei impegni o della mia situazione personale ed ecclesiale. Sono gesti che, anche nel senso elementare della parola, toccano il cuore.

Infatti, il punto di partenza per abitare società così complesse e plurali come le nostre è un incontro con Cristo che tocca il profondo della persona – come la Sacra Scrittura parla del “cuore”. In questo modo, talmente semplice che quasi provoca scandalo, inizia una trasformazione dove chiunque può diventare una “creatura nuova”.

Così nasce il soggetto che, a titolo individuale o associato con altri, può offrire un segno di speranza per una vita migliore in tutte le sue dimensioni, per quanto complicate appaiano ai nostri occhi. Di fronte alla radicale trasformazione sociale in arrivo, quell’incontro continua a suscitare esseri umani che imparano le certezze elementari sulla propria condizione e sulla dignità di tutti. È la sola modalità di essere all’altezza dei tempi.

La nostra umanità ferita e sofferente – in tutte le latitudini –, la nostra umanità perplessa o presuntuosa – in molte società avanzate –, a volte manca di risposte alle domande stringenti sul significato di una vita sottomessa a cambiamenti profondi. Il Papa ci invitava a riprendere il cammino della nostra umanità per trovare compagnia e chiarezza nell’incontro con Cristo attraverso la Chiesa.

Chi lo fa sperimenta una gioia serena e pacificata, propria di chi riconosce la dignità del proprio destino. Si rende, pertanto, più disponibile a trasmettere la novità, e diventa occasione di incontro per gli altri. È ciò che Francesco chiama la “gioia del Vangelo”: la gioia che si muove per costruire, per servire gli altri nei loro bisogni, quali che siano.

Oggi, quando i nostri cuori sono tristi per la perdita di Papa Francesco, accogliamo di nuovo il suo invito a ricominciare dall’essenziale, da questo incontro che ci restituisce la speranza di una vita umana più umana e il desiderio di comunicarla, fino ai confini della terra.