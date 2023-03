L’Eredità, festeggia 5000 puntate/ La storia del quiz, ideato da Amadeus

L’Eredità: 5000 puntate su Rai 1

Lo scorso 25 febbraio 2023 il game show “L’Eredità” ha tagliato un traguardo importante: con 5 mila puntate, è il quiz più longevo della televisione italiana. Il programma, ideato da Amadeus e Stefano Santucci basandosi sul format argentino “El legado”, ha debuttato su Rai 1, nella fascia preservare, il 29 luglio 2002. “All’epoca il direttore era Fabrizio Del Noce. Mi chiamò: ‘Devi trovare il nuovo preserale di Rai 1 per contrastare Passaparola’… A Milano incontro Giorgio Gori che era stato mio direttore a Italia 1 e aveva fondato la società Magnolia. Mi fa: c’è un quiz argentino, con un conduttore e dieci concorrenti intorno, è uno show strano. Era L’eredità”, ha raccontato Amadeus in un’intervista a Repubblica nel 2019.

Il game show è stato condotto da Amadeus dal 2002 al 2006, dal 2006 al 2015 da Carlo Conti, al quale dal 2014 si è affiancato Fabrizio Frizzi. Dal 2016 al 2018 il programma è stato condotto da Fabrizio Frizzi, in alcune puntate sostituito da Carlo Conti per problemi di salute. A seguito dell’improvvisa scomparsa di Frizzi, la conduzione è stata affidata nuovamente a Carlo Conti. Dal 24 settembre 2018 “L’Eredità” è condotta da Flavio Insinna.

L’Eredità: i numeri da record del game show

In questi anni sono stati circa 25.000 i concorrenti che hanno preso parte a “L’Eredità”, e 433.550 le domande formulate. Guido Gagliardi è il concorrente che ha vinto di più (316 mila 250 euro e 5 ghigliottine indovinate), mentre Massimo Cannoletta (ora tra i protagonisti di Oggi è un altro giorno) è il concorrente che ha partecipato a più puntate consecutive: 51 con otto ghigliottine indovinate e 280 mila euro di montepremi). Le ghigliottine conquistate sono 750 e hanno permesso di distribuire premi per 40 milioni di euro. Carlo Conti è il conduttore che ha condotto più puntate, 2199; seguito da Flavio Isinna al momento a quota 1080, Amadeus con 984 puntate Fabrizio Frizzi con 737 appuntamenti. “Amadues, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi che sarà sempre qui con noi ad aiutarci e a guidarci, in parte io: le cose belle si fanno insieme, come ad esempio un programma che arriva a 5000 puntate. Si fanno insieme alla squadra Rai, alla squadra Banijay, che prima era Magnolia, insieme a chi ti insegna il programma, e soprattutto insieme a chi viene a giocare e a chi sta lì a guardare, perché senza chi ti guarda non arrivi a 5000 puntate. Quindi ancora grazie grazie”, ha detto Flavio Insinna celebrano il traguardo delle 5000 puntate, come riporta Repubblica.

