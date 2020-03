L’eredità, Professoresse assenti per coronavirus/ Ginevra Pisani “vogliamo tutelarci”

Le registrazioni de L’Eredità, il game show di Raiuno, continuano senza pubblico e senza professoresse nonostante l’emergenza coronavirus. La Rai ha deciso di continuare a registrare il programma condotto da Flavio Insinna, ma Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini e Ginevra Francesca Pisani, le quattro professore che affiancano il conduttore, non ci saranno. A spiegare il motivo attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram è stata Ginevra Pisani. “Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo”, ha spiegato la Pisani. Le quattro Professoresse hanno così ottenuto l’autorizzazione dalla Rai e da Magnolia per poter restare a casa: “Abbiamo comunicato questa nostra scelta alla produzione del programma, ossia a Rai e Magnolia, che hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono ufficialmente a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita”.

L’Eredità, Ginevra Pisani e le altre professoresse assenti: “restiamo a casa”

Una scelta, quella di Ginevra Pisani e le altre professoresse de L’Eredità che il pubblico condivide così come la Rai e l’aziena produttrice del game show. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, ha usato il suo profilo Instagram anche per esortare tutti a rispettare le direttive del Governo restando a casa. “Rispettiamo noi stessi e gli enti sanitari che stanno lavorando giorno e notte per noi, rispettiamo il nostro Governo, rispettiamo il popolo italiano rimanendo a casa e rispettando le regole. Abbiamo la possibilità di dimostrare che siamo un popolo intelligente, che siamo un Paese che è capace di superare questo grande ostacolo ù. In questo modo torneremo al più presto a vivere”, afferma Ginevra Pisani. “Aiutiamoci e aiutiamo l’Italia”, conclude la Pisani esortando tutti a fare delle piccole donazioni a favore degli ospedali italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA