Le professoresse de L’Eredità e il conduttore Marco Liorni guadagnano delle cifre record che sono state svelate solo ora.

Il famoso volto Rai è arrivato al timone del programma dopo la conduzione di Flavio Insinna, e in questi giorni è al centro dell’attenzione mediatica per una vera e propria rivoluzione messa in atto in quel famoso studio televisivo. Dal 24 marzo, i telespettatori hanno infatti potuto assistere nuovamente alla celebre Scossa, il gioco storico che ha fatto parte de L’Eredità molti anni fa e che ha fatto anche conoscere – e innamorare – Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, all’epoca ballerina del game show. Stavolta la Scossa è tornata in una versione 2.0., cioè con delle nuove caratteristiche e senza il balletto di accompagnamento che precedeva il gioco e il quale all’epoca fu anche motivo di polemiche.

Nel frattempo, tutta l’attenzione è focalizzata sulle due Professoresse, che anche quest’anno stanno catturando l’interesse del grande pubblico. Tra l’altro, sono in molti a chiedersi quale sia il loro effettivo guadagno per la partecipazione al programma, oltre che quanto percepisca mensilmente Marco Liorni per la sua conduzione.

Linda e Greta, chi sono le due Professoresse de L’Eredità

Si chiamano Linda Pani e Greta Zuccarello, e sono le due bellissime ragazze che sono entrate nel game show di Rai in qualità di Professoresse. La prima è originaria di Venezia ed è nata nel 1999; da sempre sogna una carriera nel mondo dello spettacolo e della tv, tanto che nel 2017 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Ha studiato presso l’Actor’s Planet di Rossella Izzo e da lì ha avuto inizio un percorso artistico non indifferente. Linda è infatti stata presente in diverse fiction come Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, e nel film Albatros di Giulio Base. Queste esperienze l’hanno quindi portata ad essere selezionata dalla sede Rai per entrare – a tutti gli effetti – nel programma L’Eredità.

La sua compagna di viaggio è invece la bellissima Greta, trevigiana e nata nel 1996. Il suo primo amore è la danza ed è per questo che lei è una ballerina professionista che ha studiato presso l’Opus Ballet di Firenze e in seguito presso la San Francisco Ballet. Questa esperienza le ha quindi dato la possibilità di esibirsi anche a New York e di diventare la prima ballerina di una famosa compagnia di danza. Nel 2019 è invece tornata in Italia ed è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis, e dopo in quello di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Nel 2024 ha preso parte al survival game L’Isola dei Famosi e, successivamente, è entrata a far parte de L’Eredità in qualità di Professoressa. Le due ragazze sono entrambe amate dal pubblico, che si chiede intanto a quanto ammontino i loro rispettivi stipendi.

Ecco quanto guadagnano le due Professoresse de L’Eredità

Linda Pani e Greta Zuccarello sono appunto entrate in quello studio durante la stagione 2024/2025, e si è trattato per entrambi della loro prima esperienza nel programma, dato che prima di loro c’erano le due showgirl Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Al momento non ci sono informazioni ufficiale sugli stipendi che percepiscono le due Professoresse ma, secondo quanto detto da alcune indiscrezioni, il loro cachet potrebbe aggirarsi intorno a circa 1000 euro a puntata. Ciò significherebbe circa 20.000 euro al mese, dato che le puntate sono più o meno una ventina e che vengono registrate nel corso di un mese.

Non c’è mai stata in realtà una vera conferma a riguardo, ma sul web queste cifre sono già state commentate dai telespettatori. C’è da dire che, prima di loro, sono arrivate in studio anche altre Professoresse che sono poi diventate celebri nel panorama televisivo italiano. Si pensi ad esempio a Giovanna Civitillo, protagonista del famoso balletto La Scossa e oggi moglie del conduttore Amadeus. Nelle prime edizioni era inoltre presente Elena Santarelli e in seguito anche Benedetta Mazza, Ludovica Caramis ed Eleonora Contini.

Quanto guadagna Marco Liorni a L’Eredità

Questa è invece già la seconda stagione per Marco Liorni, selezionato dai vertici Rai per andare al timone di un programma così importante come L’Eredità. Anche nel suo caso, non ci sono informazioni certe su quale sia il suo guadagno effettivo, dato che lui in primis è sempre stato molto riservato a riguardo. Le voci dicono però che il presentatore riceverebbe una cifra pari a circa 300.000 euro a stagione, arrivando così a guadagnare tra i 2.500 e i 5.000 euro a puntata.