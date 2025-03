L’Eredità Sanremo: anticipazioni 8 marzo 2025

L’Eredità, il game show del preserale di Raiuno, dopo il classico appuntamento delle 18.45, oggi, sabato 8 marzo 2025, torna in onda con una puntata speciale totalmente dedicata al Festival di Sanremo, appuntamento fisso per milioni di italiani da anni. Al timone de “L’Eredità Sanremo” ci sarà, colme sempre, Marco Liorni che conduce la trasmissione da un anno dopo aver raccolto l’eredità di Flavio Insinna. «In questa serata speciale giochiamo con sei personaggi che faranno, come dei veri concorrenti, tutti i giochi di “L’Eredità”. Ci sarà qualche leggera differenza, ma la struttura resta quella classica del programma con la “Ghigliottina” finale», racconta il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Oltre ai nuovi giochi che hanno già appassionato il pubblico, per questa puntata speciale dell’Eredità, saranno rispolverati vecchi giochi che hanno fatto a storia del game show di Raiuno come la “Scossa” e i “Calci di rigore”.

Gli ospiti de L’Eredità Sanremo

I sei giocatori che disputeranno la gara sono tutti legati al Festival di Sanremo in modo diverso e sono: Marcella Bella, Clementino, Nino Frassica, il maestro d’orchestra Leonardo De Amicis, Sabrina Salerno e Settembre, vincitore nella categoria Nuove Proposte. del Festival di Sanremo 2025, oltre a partecipare ai vari giochi, i sei ospiti regaleranno momenti di ver spettacolo al pubblico di Raiuno come ha dichiarato lo stesso Marco Liolrni a Tv Sorrisi e Canzoni.

«Non giocheranno e basta» spiega Liorni. «Marcella e Settembre canteranno il brano che hanno presentato al Festival, Clementino farà un’improvvisazione in rima come solo lui è capace», dice il conduttore. Nel corso della serata poli parteciperanno anche ospiti speciali come Riccardo Cocciante che sarò protagonista del momento dedicato alla Scossa.

Come seguire in diretta streaming L’Eredità Sanremo

Sarà una serata divertente e all’insegna della musica quella di oggi de L’Eredità Sanremo che può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, si può seguire la serata in diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.

