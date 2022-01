L’Eredità Serata Sanremo/ Anticipazioni e ospiti: la storia del Festival

L’Eredità – Serata Sanremo, prima serata 28 gennaio

Questa sera, venerdì 28 gennaio, alle 21.30 su Rai 1 va in onda una puntata speciale de “L’Eredità” in occasione della 72^ edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 1° febbraio fino a venerdì 5 febbraio. Doppio appuntamento quindi con il game show condotto da Flavio Insinna che dopo la consueta puntata delle 18.45, torna in prima serata. Sette campioni delle passate edizioni si sfideranno in un’imperdibile serata che avrà come tema il Festival di Sanremo. Flavio Insinna aprirà la puntata con Mara Venier, protagonista della domenica pomeriggio di Rai 1 con “Domenica In”. Per la puntata speciale “L’Eredità – Serata Sanremo” ci saranno due professori d’eccezione: Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, e Pierpaolo Spollon, il dottor Riccardo Bonvegna di “Doc – Nelle tue mani”.

L’Eredità – Serata Sanremo: ospiti e concorrenti

Oltre ai sette campioni delle passate edizioni di “L’Eredità” ci saranno anche degli ospiti speciali in questa speciale puntata dedicata al Festival di Sanremo, in cui concorrenti e telespettatori saranno messi alla prova sugli oltre settant’anni di storia del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti ci saranno anche Alberto Angela, Luca Barbarossa, Gabriele Cirilli e Gigi D’Alessio. I campioni, invece, si affronteranno non solo con i giochi del programma nella sua versione attuale, ma anche con delle sorprese e con dei classici che hanno caratterizzato la storia del game show di Rai 1, come il famoso gioco della “scossa”. Saranno inoltre presenti anche alcune ex professoresse, da Roberta Morise a Elena Ossola, passando per Angela Tuccia.

