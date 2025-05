L’eredità: anticipazioni dello speciale Tutti in viaggio

Venerdì 2 maggio 2025, in prima serata, Raiuno trasmette uno speciale de L’eredità, il game show del preserale della rete ammiraglia della Rai che, eccezionalmente, torna in onda anche nel prime time per regalare una serata spensierata e leggera al pubblico. Il game show, condotto da Marco Liorni, dedica lo speciale di questa sera al desiderio di partire dal titolo “Tutti in viaggio” in vista dell’arrivo della bella stagione. Il format, rispetto alla versione classica, non cambia: i concorrenti che, questa sera, giocano in coppia, dovranno affrontare tutte le varie prove fino all’attesissima ghigliottina.

In studio, Marco Liorni non sarà da solo ma sarà affiancato dalle amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. Non mancheranno sorprese, musica e ospiti speciali, per una serata assolutamente divertente e ricca di emozioni.

L’eredità tutti in viaggio: gli ospiti della serata

Protagonisti dello speciale de L’eredità dal titolo “tutti in viaggio” sono coppie vere che, nella vita, sono legati da un rapporto speciale. Le coppie sono tutte note al grande pubblico che, questa sera, avranno modo di vedere anche il loro lato competitivo.

A giocare con Marco Liorni saranno: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini. Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets.

Come seguire in diretta streaming L’eredità

L’eredità “Tutti in viaggio” può essere seguita in diretta televisiva oggi, 2 maggio 2025, in prima serata su Raiuno. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili, è possibile seguire la serata anche in diretta streaming. Con Raiplay, inoltre, è possibile seguire in streaming anche le puntate quotidiane dello show, in onda tutti i giorni alle 18.45.

