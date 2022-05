L’Eredità Una sera insieme/ Anticipazioni 21 maggio 2022: 7 concorrenti speciali per Flavio Insinna

L’eredità – Una sera insieme: anticipazioni e diretta 21 maggio

Oggi, sabato 21 maggio, doppio appuntamento con L’eredità. Flavio Insinna è pronto a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno sia con il quotidiano appuntamento delle 18.45 sia con un appuntamento speciale in prima serata. Oggi, a partire dalle 21.25, subito dopo “I soliti ignoti” di Amadeus, Flavio Insinna conduce “L’eredità – Una sera insieme”. Si tratta di un appuntamento straordinario con l’amatissimo game show targato Rai e dedicato alla beneficienza.

Per l’occasione, infatti, non si sfideranno i concorrenti che, ogni giorno, si sfidano per riuscire ad arrivare alla famosa ghigliottina, ma giocheranno sette concorrenti speciali che il pubblico già conosce. Chi sono, dunque, i protagonisti del mondo dello spettacolo che si sfideranno durante la puntata in prima serata dell’Eredità?

I sette concorrenti de L’eredità – Una sera insieme

Attori, cantanti e comici tra i concorrenti dell’evento in onda oggi de “L’eredità – Una sera insieme”. A sfidarsi nella serata speciale del game show di Raiuno saranno Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi. Tutti e sette i concorrenti speciali dovranno affrontare i classici giochi dell’Eredità che, ogni giorno, mettono alla prova tutti i concorrenti.

Nel corso della serata in cui non mancherà l’occasione per sorridere, ma anche per riflettere, i concorrenti speciali di Flavio Insinna dovranno affrontare i seguenti giochi: Gli abbinamenti, Cambia-Aggiungi-Leva, I Fantastici Quattro, I Paroloni, Il Triello, I 2 passi e il gioco finale che appassiona milioni di telespettatori ovvero La Ghigliottina.

Gli ospiti della serata

Non solo concorrenti vip per “L’eredità – Una sera insieme“, ma anche ospiti speciali per Flavio Insinna che, nello studio del game show, accoglierà due mostri sacri del mondo dello spettacolo italiano come Christian De Sica e Loretta Goggi che regaleranno simpatici siparietti e colpi di scena.

Sarà una serata divertente quella confezionata da Raiuno al termine della quale un concorrente vip che riuscirà ad arrivare alla ghigliottina proverà a portare a casa il montepremi finale da devolvere totalmente in beneficienza. Come sempre, la serata potrà essere vista sia in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

