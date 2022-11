L’Eredità una sera insieme, per Unicef/ Ospiti: Stefania Sandrelli ed Ema Stokholma

L’Eredità. Una sera insieme, serata di beneficenza su Rai 1

Torna l’appuntamento all’insegna della beneficenza de “L’Eredità”, il game show condotto da Flavio Insinna. Questa sera, mercoledì 2 novembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda “L’Eredità. Una sera insieme” a favore di Unicef, associazione che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini (soprattutto quelli dei paesi in via di sviluppo).

A mettersi alla prova con i giochi e le sfide de “L’Eredità” ci saranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo: gli attori Serena Autieri e Cesare Bocci, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni protagonisti di Tale e Quale Show 2022, il conduttore Gabriele Corsi, il cantante Nek, l’attrice Stefania Sandrelli ed Ema Stokholma, tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022.

L’Eredità. Una sera insieme a favore di Unicef

I concorrenti vip riusciranno a laurearsi campioni di questa serata speciale de “L’Eredità”? L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza all’Unicef, a sostegno di bambine e bambini in tutto il mondo. Spazio anche alla musica e a momenti di vero e proprio show, con i Ricchi e Poveri (da poco organi di Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre 2022) e i Gemelli di Guidonia. La nuova edizione de “L’Eredità” ha preso il via lunedì 31 ottobre con due nuovi giochi, “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”, non è escluso che i protagonisti di questa sera debbano affrontare anche queste due sfide. Irrinunciabile, invece, la prova finale con la “Ghigliottina”. Accanto a Flavio Insinna ci sarà la coppia di professori composta da Samira Lui e Andrea Cerelli.

I prossimi impegni di Flavio Insinna

Dopo questa serata a favore dell’Unicef, “L’Eredità” aderirà alla settimana di raccolta fondi dell’AIRC il 13 novembre: “L’intero montepremi finale, eventualmente vinto dai partecipanti, verrà devoluto all’Associazione. A partecipare saranno sette “Testimoni della Ricerca”, medici, volontari, ricercatori, studenti e chi è riuscito, grazie alle cure, a guarire”, ha spiegato Flavio Insinna all’Ansa. Presto il conduttore tornerà su Rai 1 nelle vesti di attore, dopo il ritorno nella fiction “Don Matteo” e il film “A muso duro”. Questa estate Insinua ha girato la fiction “La stoccata vincente”, la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, che a 14 anni ha vinto la sua prima gara, sconfiggendo un tumore al cervello. Nella fiction interpreta Piero, il padre di Paolo Pizzo.











