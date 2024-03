L’Eredità Viva la Rai, Rai 1/ Anticipazioni e diretta 23 marzo 2024: Giacomo Giorgi e Bianca Guaccero ospiti

L’Eredità Speciale Viva la Rai, anticipazioni seconda ed ultima puntata 23 marzo 2024: ospiti e sfide

Dopo lo Speciale dedicato a Sanremo, Marco Liorni torna in onda nel sabato sera di Rai1 con la seconda ed ultima puntata de L’Eredità Speciale Viva la Rai in onda questa sera, 23 marzo 2024, a partire dalle 21.30 circa. Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un ricco parterre di ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si cimenteranno nelle varie sfide e nei vari giochi. La serata sarà l’occasione per celebrare i 70 anni della tv di Stato con i suoi protagonisti passati, presenti ed anche del futuro.

Dalle anticipazioni sullo Speciale de L’Eredità Viva la Rai si scopre innanzitutto chi saranno gli ospiti. I concorrenti d’eccezione sono Giacomo Giorgi, giovanissimo attore noto per aver recitato nelle fiction di successo come Mare Fuori e Doc 3 Nelle tue mani. E poi ancora interverrà la conduttrice Elisa Isoardi, che si vocifera che nella prossima stagione televisiva sarà al timone di un nuovo programma e Giancarlo Magalli.

Anticipazioni L’Eredità Speciale Viva la Rai, ultima puntata 23 marzo 2024: ospiti d’eccezione come Topo Gigio

Le anticipazioni su L’Eredità Viva la Rai di Marco Liorni svelano che tra gli ospiti ci saranno anche Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello e Fabio Balsano dei The Jackal e Max Tortora. I concorrenti d’eccezione si cimenteranno nei vari giochi e nelle varie sfide per cercare di conquistare il montepremi finale. L’obbiettivo, ovviamente, è quello di vincere alla ‘Ghigliottina’ la cifra più alta possibile perché l’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza ai Salesiani per il Sociale.

A L’Eredità Speciale Viva la Rai, poi, dagli spoiler si scopre infine che i protagonisti della Scossa saranno Raoul Bova, Gigi Marzullo e Giancarlo Magalli. Per questa versione in prima serata dello storico quiz show è stato rispolverato uno dei giochi più iconici. E poi ancora ci saranno infine due colpi di scena: la performance d’eccezione di Bianca Guaccero ed una graditissima sorpresa soprattutto per i più piccoli, cioè una sorprendente versione animata di Topo Gigio.

Come seguire in diretta streaming L’Eredità Viva la Rai di Marco Liorni

È tutto pronto dunque per seguire la seconda ed ultima puntata de L’Eredità Speciale di Marco Liorni dal sottotitolo Viva la Rai per celebrare i 70 anni della tv della Stato che andrà in onda questa sera, 23 marzo 2024, su Rai 1, a partire dalle 21:30. Il quiz show potrà però essere seguito anche in diretta streaming su RaiPlay. Per quanto riguarda la sfida degli ascolti, invece, dovrà vedersela con l’agguerritissima concorrenza della prima puntata del Serale di Amici 2024.

