L’Eredità Viva L’amore: anticipazioni dello speciale in onda su Rai 1

Va in onda questa sera 15 marzo 2025, in prima serata su Rai 1, lo speciale de L’Eredità, dal titolo ‘Viva L’amore‘, condotto come sempre da Marco Liorni. Dopo la puntata dedicata al Festival di Sanremo, questa volta sono le coppie al centro del quiz show storico di Rai 1, che ritrova al fianco del conduttore le due Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani.

A giocare, nel corso dello speciale, una serie di volti famosi, che si sfideranno però in coppie. Giocheranno a L’Eredità Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Le altre coppie in gara sono invece composte da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Rossella Erra e Attilio Russo, per finire con Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele. Sarà una serata fatta dunque di quiz ma anche di tanto divertimento, grazie alla presenza di altri ospiti che allieteranno il pubblico di Rai 1.

L’Eredità: i giochi della serata e come vedere in diretta streaming lo speciale Viva L’amore

Nel corso della serata de L’Eredità Viva l’amore ci saranno, infatti, degli ospiti a sorpresa, che verranno rivelati di volta in volta da Marco Liorni. Sono previsti, infatti, una serie di colpi di scena e di novità anche nel gioco stesso, a partire da una ‘scossa speciale’, per la quale arriveranno in studio Edoardo Leo e Pilar Fogliati, i due attori protagonisti del film ‘Follemente’ di Paolo Genovese. Le sei coppie Vip si sfideranno sui giochi ben noti de L’Eredità, ma solo una di queste arriverà alla sfida finale: la celebre Ghigliottina. Qui, attraverso una serie di parole, bisognerà indovinare il termine collegato a tutte le altre. Solo così si potrà conquistare il montepremi accumulato dalla coppia arrivata in finale che, qualora vinto, sarà però devoluto in beneficenza alla Onlus “Fondazione Futuro ETS”.

Ricordiamo che L’Eredità Viva L’amore, lo speciale di oggi 15 marzo 2025, è visibile in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30. La puntata si può inoltre seguire in diretta streaming su Raiplay, e dal giorno seguente, sulla stessa piattaforma, è disponibile anche on demand.