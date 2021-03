Lerner: “Rosy Bindi commissario straordinario Lombardia”/ “Così cade Salvini”

Rosy Bindi commissario straordinario in Lombardia: questa la proposta di Gad Lerner. La regione guidata da Attilio Fontana è finita nel caos per i recenti problemi nella campagna vaccinale e per il giornalista questa soluzione potrebbe portare a conseguenze degne di nota: «La caduta della giunta Fontana, che io reputo improbabile, coinciderebbe con la fine della leadership di Salvini, che nel modello lombardo ha investito tutta la propria credibilità».

Intervenuto a Otto e mezzo, Gad Lerner ha colto l’assist della Gruber – ha invocato un intervento dello Stato in Lombardia per fare cadere la giunta del Centrodestra – e ha evidenziato: «Io ho lanciato la provocazione Rosy Bindi perché è stata un ottimo e severo ministro della Salute ed è coetanea di Letizia Moratti, forse cambiare decisamente timone gioverebbe a questa regione».

GAD LERNER E LA PROPOSTA PER “FARE CADERE SALVINI”

Nel corso del suo intervento, Gad Lerner ha rimarcato: «Non mi pare che il Centrosinistra abbia intuito che questo è un caso politico nazionale: storicamente il vento del Nord se cambia influenza anche Roma. La Lega si gioca moltissimo: Fontana credo che stia lì malvolentieri. Ricordiamo che fu improvvisa la sua designazione, perché Maroni si ritirò all’ultimo momento». Il giornalista ha poi citato un altro dettagli: «Quando è scoppiata la pandemia è emersa una questione che oggi è riconosciuta da tutti: la legge fatta da Maroni aveva molto penalizzato la sanità di territorio, l’assistenza di prossimità in Lombardia, in favore di una sanità privata specialistica sulla quale molti hanno guadagnato».

