Leroy Sané al centro di una rissa con un tifoso durante i festeggiamenti per l'Oktoberfest

La rissa tra Leroy Sané e un tifoso all’Oktoberfest

In questi giorni i campionati di tutta Europa si sono fermati per dare spazio alle nazionali che giocheranno le prossime partite delle loro qualificazioni per i Mondiali 2026, tra le squadre impegnate c’è anche la Germania che si ritroverà in questi giorni per preparare le sfide contro Lussemburgo e Irlanda del Nord. Tra i convocati di Nagelsmann torna Leroy Sané, l’attaccante esterno di proprietà del Galatasaray con un passato al Bayern Monaco e al Manchester City che nei giorni scorsi si è ritrovato al centro di un brutto episodio con un suo tifoso durante i festeggiamenti dell’Oktoberfest.

Il giocatore infatti intorno alle 23.00 di domenica si sarebbe trovato al centro di una piccola rissa con un tifoso tedesco del club bavarese che avrebbe iniziato a provocarlo e insultarlo, attaccando anche la sua attuale squadra, secondo le ricostruzioni infatti l’uomo vedendo passare l’esterno avrebbe gridato “Scheiss-Gala”, un insulto verso di lui e la squadra turca. Gli insulti però non sarebbero terminati qui ma anzi sembrerebbero essere proseguiti tanto da portare il calciatore a perdere la pazienza, avvicinarsi all’uomo e iniziare una colluttazione, velocemente fermata dalle forze dell’ordine.

Le dichiarazioni di Leroy Sané alla stampa tedesca

Lo stesso Leroy Sané ha poi confermato l’accaduto ai media tedeschi ammettendo di aver sbagliato nella reazione e che sarebbe dovuto andare via mantenendo la calma e senza intervenire ma aveva ricevuto provocazioni e insulti personali e al suo club troppo a lungo per far finta di niente, in quella situazione di tensione inoltre ha iniziato ad essere spintonato e provocato anche a livello fisico. Alla fine il giocatore del Galatasaray dichiara di aver portato a casa una lezione importante per il resto della sua carriera, nonostante lo spiacevole incidente, e che da questo momento in avanti saprà agire nel migliore dei modi.

È evidente che il calciatore non si sia lasciato nel migliore dei modi con i suoi tifosi che non hanno apprezzato la sua decisione di lasciare un club così importante come il Bayern Monaco andando in una squadra sicuramente meno blasonata come Galatasaray, e di averlo fatto solamente per una questione economica. Il giocatore era stato infatti seguito anche da diversi club italiani, su tutti il Napoli di Antonio Conte, ed europei, oltre ad aver ricevuto una proposta di rinnovo dai bavaresi ma le sue richieste economiche non si sono mai abbassate.