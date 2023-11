LES FRENCH TWINS, CHI SONO FINALISTI DI TU SI QUE VALES/ Illusione e innovazione… con Giulia Stabile!

«Vincere per noi sarebbe un modo per rendere orgogliosi quei bambini che eravamo». A lanciare la sfida per il titolo di vincitore di Tu sì que vales 2023 sono Les French Twins, illusionisti informatici che hanno chiuso l’esibizione con Giulia Stabile, apparsa all’improvviso.

«Questa commistione tra manualità del mago e tecnologia è affascinante, l’evoluzione di questo genere sta facendo progressi incredibili e voi stessi ci avete messo del vostro, tra cui rubarci la nostra Giulietta», il giudizio di Gerry Scotti. «Io non ho fatto nulla, stavo seduta qua», ha scherzato la ballerina. «Ho trovato questo numero più bello del precedente che era già una figata», ha aggiunto Luciana Littizzetto nella finale di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Les French Twins puntano su misteri e innovazioni per vincere Tu Si Que Vales 2023

Les French Twins, noti illusionisti gemelli, si sono guadagnati con grande merito un posto tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023 durante la terza puntata, andata in onda poco più di un mese fa. Questa coppia di artisti unisce la magia tradizionale alla tecnologia, creando uno spettacolo affascinante che ha conquistato la giuria e garantito loro un pass per la puntata di questa sera, sabato 18 novembre.

I Les French Twins, due fratelli dal talento straordinario, hanno presentato un numero che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici non più tardi qualche settimana fa. La loro performance, caratterizzata da illusioni, misteri e tecnologia, è stata apprezzata dalla giuria, mancando solo per un soffio il 100% del “gradimento popolare”. Luciana Littizzetto aveva comunque deciso di dare loro la sua clessidra, offrendo ai ragazzi una seconda opportunità per esibirsi durante il programma e cercare di conquistare la finale.

Les French Twins tra la finale di Tu si que vales 2023 e il Premio Freshness

Dopo aver ottenuto il pass per la finale, i Les French Twins sono stati invitati a partecipare al Premio Freshness: in palio, un allettante montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro, oltre ad un titolo che fa gola e aggiunge un nuovo elemento di suspense e eccitazione alla già sorprendente carriera dei due artisti. La loro partecipazione al Premio Freshness, infatti, rappresenta un’opportunità per dimostrare ancora una volta la loro abilità magica e conquistare un riconoscimento di tutto rispetto.

Prima però c’è da disputare l’attesissima finale di Tu si que vales 2023, dove con il loro stile unico, proveranno a conquistare il titolo di campioni. La domanda è: riusciranno a incantare ancora una volta giuria e pubblico? C’è grande curiosità di vederli all’opera e di capire se riusciranno a regalarsi una notte da protagonisti.











