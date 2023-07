Lesioni all’anulare, allarme in Francia/ Medici: “rischio amputazione, non indossare anelli durante lo sport”

Le lesioni al dito anulare sono in allarmante aumento e colpiscono soprattutto giovani uomini, che possono subire anche amputazioni. Il quotidiano Le Parisien ha interpellato il dottor Amir Hariri, membro della rete SOS Main di Tremblay e Courbevoie: si tratta di “un’amputazione di un dito su cui si porta un anello, con strappo di tendini e nervi” ha spiegato il chirurgo della mano, aggiungendo che i casi sono “uno ogni due o tre settimane” tra quelli curati nella sua rete. In Francia, queste lesioni al dito anulare sono quasi una al giorno.

Il dottor Hariri parla di un vero e proprio “problema di salute pubblica” che vede un preoccupante aumento di casi gravi di lesioni, con vittime sempre più giovani che indossano anelli sempre più grandi e robusti. Molti ragazzi infatti indossano anelli, spesso per imitare i loro rapper preferiti, tuttavia quando il dito in questione si impiglia in un’asperità, è soggetto a lesioni “da stiramento, molto grave in quanto tutto il tessuto è danneggiato. Il tasso di successo del reimpianto è appena del 20%” precisa Hariri. Per questo motivo l’esperto lancia l’allarme, invitando i ragazzi a non indossare anelli e gioielli durante le attività sportive e di svago, in modo da non incorrere in queste pericolosissime lesioni. L’amputazione può infatti comportare un profondo trauma psicologico, privando le vittime della loro attività o del loro sport preferito, rendendoli disabili.

Lesioni all’anulare provocate dagli anelli, difficile intervenire con la chirurgia

La Francia sta affrontando una vera e propria emergenza di lesioni alle dita, in particolare all’anulare ma anche al pollice, come conseguenza della moda di indossare anelli e portarli anche quando si praticano le attività sportive o di svago. Alcuni pazienti, per esempio, hanno subìto le lesioni mentre scavalcavano una staccionata e le dita con indosso gli anelli sono rimaste impigliate, staccandosi dal resto della mano. I tentativi di esperti come il dottor Hariri, sentito da Le Parisien, di riattaccare le falangi a volte si sono conclusi con la necrotizzazione, perciò si è dovuto procedere a una nuova amputazione del dito lesionato.

Per cercare di arginare questa emergenza, gli esperti invitano a lasciare a casa gioielli e anelli nel momento in cui si intraprende attività fisica.











