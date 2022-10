Leslie Jordan è morto in un incidente d’auto/ Attore e comico, aveva 67 anni

Leslie Jordan è morto a 67 anni

A 67 anni è morto l’attore e comico Leslie Jordan. Famoso per il suo accento del sud, sua peculiarità, è stato un personaggio drammatico e comico molto amato in tv. È stato infatti il volto di varie serie tv tra cui ‘American Horror Story’ e ‘Will & Grace’: con quest’ultima aveva vinto un Emmy nel 2005. Jordan è tornato ad essere particolarmente noto, soprattutto sul web, nel 2020. Durante la pandemia, infatti, ha pubblicato vari video quotidiani ironici di se stesso su Instagram e TikTok.

Margherita, mamma Nadia Toffa: "Mia figlia mi parla"/ "Attraverso una radio…"

L’attore è scomparso a causa di un incidente d’auto. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, il comico potrebbe aver avuto un malore prima dell’incidente. Come spiegano i media statunitensi, dopo aver subito probabilmente il malore, l’attore è andato a sbattere con la propria macchina contro un edificio. Leslie Jordan era nato in Tennessee il 29 aprile del 1955.

“Telefoni spenti per destare ragazzi”/ Ugolini (Malpighi): “Rilanciare educazione”

Leslie Jordan: nel 2020 era diventato un’icona social

Leslie Jordan era diventato noto al grande pubblico per varie interpretazioni. Tra quelle più famose rientrano i suoi ruoli in “American Horror Story” e in “Will & Grace”, con il quale aveva vinto un Emmy. Nella sua carriera, lunga oltre 30 anni, ha registrato anche apparizioni in “Star Trek: Voyager”, “Ugly Betty” e “Boston Legal”. Era inoltre un volto del movimento Lgbtq+. Durante la pandemia, l’attore aveva ottenuto un importante successo social dopo aver iniziato a pubblicare video su Instagram e Tik Tok.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 24 ottobre 2022

Sulla pagina Instagram dell’attore è apparso un messaggio per ringraziare i fan della vicinanza e per parlare di un suo progetto che presto sarebbe nato: “L’amore e la luce che Leslie ha condiviso non si spegneranno mai. Vi invitiamo a condividere i vostri ricordi e a confortarvi a vicenda in questo periodo. Nei prossimi giorni daremo uno scorcio di un progetto di cui Leslie era davvero orgoglioso e non vedeva l’ora di condividere con il mondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA