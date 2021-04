Leslie Odom Jr./ Sarà il miglior attore non protagonista agli Oscar 2021?

Leslie Odom Jr. è uno dei candidati agli Oscar 2021 nella categoria miglior attore non protagonista per il film “Quella notte a Miami…“. Tra le numerose passioni dell’interprete, abile ballerino e cantante statunitense, c’è certamente quella per la recitazione, che lo ha portato a interpretare ruoli di grande successo nel corso degli anni. Nel film che gli è valso la nomination ha deciso di dedicarsi con grande entusiasmo a una tematica di tipo sociale, portando sul grande schermo la problematica della segregazione razziale subita dalle minoranze americane negli Usa, probabilmente convinto dai recenti accadimenti che hanno visto fronteggiarsi in numerosi episodi di violenza la polizia federale nei confronti degli afroamericani. Sposato nel 2012 con la collega Nicolette Kloe Robinson, dal loro amore sono nati sue figli.

Sacha Baron Cohen, Oscar 2021 miglior attore non protagonista?/ L'evoluzione dopo Borat e Ali G...

Leslie Odom Jr. nel film “Quella notte a Miami…”

“Quella notte a Miami…” è un perfetto riadattamento cinematografico di un pezzo teatrale del 2013, che narra della celebre serata del 25 febbraio 1964, quando il giovane Cassius Clay si guadagnò il titolo di campione dei pesi massimi battendo in finale il favorito Sonny Liston, con lo sfondo di un’America profondamente razzista e segregante che non gli permette di festeggiare in strada con i suoi amici di sempre. Il gruppo, composto da Malcom X, Jim Brown e Sam Cooke, dovette pertanto accontentarsi di onorare il vincitore in una camera d’albergo, discutendo animatamente sui problemi che affliggevano all’epoca il paese più moderno e allo stesso tempo arretrato del mondo. La particolarità consiste anche nella presenza di una donna afroamericana al comando della regia, che per la prima volta ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia con una pellicola di sua realizzazione. Un vero e proprio vanto per questa comunità spesso maltrattata, aumentato dalle numerose recensioni positive piovute dalla critica e dalla giuria, che hanno decretato la buona riuscita del progetto.

Glenn Close/ Oscar 2021, miglior attrice non protagonista? Dopo Crudelia Demon...

Leslie Odom Jr. sarà il miglior attore non protagonista agli Oscar 2021?

Numerose sono le candidature conquistate per gli Oscar 2021, come quella per il miglior attore non protagonista, la migliore sceneggiatura non originale e la migliore canzone, per il Golden Globe e per il Chicago Film Critics Association Awards. Come da lui stesso dichiarato alle persone vicine, per Leslie Odom Jr. è stato un vero onore prendere parte a una pellicola di denuncia sociale di questa portata, portando avanti con orgoglio una tematica a lui molto cara essendo parte della comunità osteggiata in tutto il corso del film. Inoltre, affiancato da un cast di tutto rispetto, ha potuto ancora una volta far valere tutte le sue qualità a livello di recitazione, dando vita ad un’interpretazione intensa ed emozionante per tutto il pubblico che ha avuto la possibilità di vedere il film e riflettere sugli argomenti portati alla sua attenzione. In attesa di sapere come finirà la sfida con gli altri candidati, si tratta già di un grande successo per l’attore statunitense.

LEGGI ANCHE:

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"/ "Prodotto di denuncia" (Oscar 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA