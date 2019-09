Lessinia, auto in scarpata: morta 18enne/ 6 a bordo, feriti gravi: prognosi riservata

Un fine settimana ancora una volta drammatico sulle strade italiane. La nuova tragedia si è consumata sui monti Lessini, tra la provincia di Verona ed il Trentino, dove un’auto con a bordo sei giovani è precipitata in una scarpata. Uno schianto violento che non ha lasciato scampo ad una ragazza di appena 18 anni, mentre gli altri cinque sono rimasti tutti feriti, tre dei quali in modo molto grave. A riferire la notizia è il sito L’Adige che spiega come il gruppo di giovani fosse di ritorno da una festa in malga. L’incidente si è verificato dopo che la vettura è uscita rovinosamente di strada precipitando dopo la mezzanotte di sabato scorso. I soccorsi, tuttavia, sono stati allertati solo alle 2.30 di notte quando uno dei feriti, il meno grave, è riuscito a risalire a piedi alla malga e a lanciare l’allarme. Grazie alle celle telefoniche degli smartphone dei sei giovani, i soccorritori sono riusciti a localizzare l’auto nella scarpata e ad intervenire ma per la giovane da poco maggiorenne non c’era più nulla da fare.

LESSINIA, AUTO IN SCARPATA: 6 A BORDO, MUORE 18ENNE

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta nell’incidente mortale in Lessinia sarebbe uscita di strada e capottata più volte prima di terminare la sua corsa tragicamente, in un prato, cento metri più in basso. Tutti i giovani a bordo erano di Boscochiesanuova, compresa la vittima che si chiamava Lucia Corradi. La ragazza faceva la cameriera in paese e anche quella sera i suoi amici erano passanti a prenderla per poi salire alla malga. La ragazza, secondo le prime informazioni, sarebbe morta sul colpo. Tutti i giovani a bordo della vettura hanno tra i 18 ed i 20 anni. Attualmente risultano ricoverati all’ospedale di Verona e a quello di Villafranca tutti in prognosi riservata. L’auto era guidata da un ragazzo di 19 anni e pare stesse transitando lungo la cosiddetta “strada bianca” poco prima di terminare nella scarpata. Mentre la vettura precipitava, tutti gli occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA