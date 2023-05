LET 3 “MAMA ŠČ!, CROAZIA/ “I più politici dell’Eurovision”: web in delirio per la band

I Let 3 con “Mama” hanno letteralmente conquistato l’Eurovision 2023. La band porterà la Croazia alla vittoria finale? Durante la prima semifinale della kermesse canora, il gruppo rock tra i più famosi e longevi della Croazia si è conquistato uno dei posti disponibili per accedere alla finale dell’Eurovision 2023 in onda sabato 13 maggio 2023 su Rai2. Una performance che non è passata affatto inosservata e che ha conquistato le giurie, ma anche Mara Maionchi e Gabriele Corsi, i commentatori italiani. La band, infatti, si è presentata sul palcoscenico con tanto di baffetti alla Hitler inscenando uno spettacolo assolutamente pazzesco! Del resto non è la prima volta che la band ci mette la faccia parlando di argomenti importanti come i diritti delle donne e delle persone LGBTQI+ oppure quando si sono schierati contro le politiche conservatrici della Chiesa Cattolica e contro la guerra.

FINALE EUROVISION 2023/ Diretta, scaletta e vincitore: Marco Mengoni spera ma...

Il brano in gara “Mama ŠČ” è una canzone dalla forte connotazione politica che ha puntato il dito anche contro la Russia di Vladimir Putin. Lo stesso titolo è visto come un riferimento alla Madre Russia visto anche l’utilizzo nel titolo della lettera Щ dell’alfabeto russo.

Let 3: ecco come è nata la canzone “Mama ŠČ” in gara all’Eurovision 2023

I Let 3 di Mama ŠČ si sono raccontati dalle pagine di imusicfan.it rivelando come è nata la canzone portata in gara all’Eurovision 2023. “La nostra canzone, Mama SC, è una specie di piccola opera rock, che all’inizio può sembrare semplice e stupida, ma non è così, è intelligente ma divertente, orecchiabile” – hanno detto i componenti della band. Non solo, la band ha aggiunto: “noi inviamo un messaggio universale, siamo in una famiglia, quella eurovisiva, e vogliamo condividere amore… La canzone è il nostro messaggio al mondo, vogliamo proteggerlo con il potere dell’amore e faremo del nostro meglio per rendere il mondo un posto migliore per tutti, ovunque e in ogni tempo”.

Hannah Waddingam, chi è conduttrice Eurovision 2023/ Successo da Trono di Spade a Ted Lasso

Infine hanno scelto di mettersi in gioco proprio con Mama ŠČ per un motivo ben preciso: “è scaturita da un progetto in opera che vedrà la luce dopo tutto questo. Faremo un’opera che sarà un messaggio contro la guerra. La canzone è influenzata da questa idea. Ci siamo resi conto che si tratta di un brano forte con un messaggio al mondo. In questi ultimi anni l’Eurovision è diventato sempre più importante ed è una grossa opportunità per gli artisti per diffondere le proprie parole a un pubblico vastissimo. Ed è successo, abbiamo vinto e ora andiamo in semifinale e siamo felici”

MAE MULLER, "I WROTE A SONG" REGNO UNITO/ Eurovision, Maionchi critica: "Non vedo la novità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA