Letalità coronavirus in Italia al 13%/ “Perché non scende? Virus non è cambiato”

Pubblicità

Il rapporto tra decessi e contagiati di coronavirus resta alto in Italia, anche si parla da settimane di un miglioramento della situazione nel nostro Paese. La pressione del coronavirus sul sistema sanitario nazionale si è attenuata, qualche farmaco dà segnali di efficacia e i guariti aumentano, però la letalità non scende. In Italia è al 13,9 per cento, mentre a Wuhan era del 3 per cento. Il nostro dato non è superiore a quello di altre nazioni, ma sorprende considerando i dati delle ultime settimane sull’andamento dell’epidemia. Per questo Repubblica ha interpellato il virologo Carlo Federico Perno, che ha dichiarato: «È chiaro che i dati iniziali sulla mortalità provenienti dalla Cina erano molto sottostimati. Il Covid non è una malattia da 3%». Ma si è espresso anche l’infettivologo Massimo Andreoni, secondo cui la letalità in Italia resta costante «perché non ci sono elementi che giustifichino un suo abbassamento». I dati migliorano, ma l’epidemia c’è e produce i suoi effetti: «I farmaci hanno un effetto positivo, ma non sono decisivi. Oggi va indubbiamente meglio rispetto al periodo iniziale. Ma l’epidemia viaggia anche su numeri più piccoli, che incidono poco sul totale delle cifre».

Pubblicità

PERCHÉ LETALITÀ CORONAVIRUS IN ITALIA NON SCENDE

Il coronavirus non è diventato più “buono”, anche se i dati sono migliorati. «Il virus è sempre lo stesso e così la gravità della malattia», ha dichiarato Andreoni. Ciò che è cambiato è il nostro approccio: si riescono ad intercettare i pazienti in una fase più precoce, a trattarli in anticipo. «Siamo sicuramente migliorati nella loro gestione. Ma nulla di più». Come riportato da Repubblica, appare come un paradosso il fatto che la letalità sia aumentata dopo il superamento del picco, ma gli epidemiologi lo avevano previsto. Se si tiene conto delle ultime due settimane, il rapporto tra casi positivi e decessi porta il tasso di letalità addirittura al 18 per cento. Ma è una distorsione statistica, come spiegato dal quotidiano. «I morti di oggi si sono infettati diverse settimane fa, quando eravamo ancora nella fase di picco. I casi positivi di oggi si riferiscono a un’epidemia ormai di dimensioni ridotte», ha spiegato Perno. Chi oggi non ce la fa è perché si trova in una condizione di fragilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA