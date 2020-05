Letino nuova zona rossa in Campania/ Coronavirus, 13 positivi in pochi giorni

Pubblicità

Campanello d’allarme in Campania, nel Casertano: Letino diventa zona rossa. A darne l’annuncio è stato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha firmato l’ordinanza e disposto la quarantena immediata per il Comune. Come spiegato dal governatore, sono stati registrati contestualmente 10 casi di positività al coronavirus, che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi. «Si tratta di 13 pazienti asintomatici», il commento dell’esponente dem, che ha reso noto inoltre che la zona rossa sarà in vigore fino al 20 maggio.

Nel corso delle prossime ore l’intera popolazione di Letino sarà sottoposta a test sierologici: ricordiamo che il piccolo Comune del Casertano vanta 600 residenti in tutto. L’obiettivo, ha evidenziato De Luca, è di «bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell’epidemia». Il presidente campano ha messo in risalto di aver condiviso le decisioni con il sindaco Pasquale Orsi, ringraziandolo per il lavoro fatto nei giorni scorsi, fondamentale per portare alla luce il problema e limitarlo fin da subito. Ricordiamo che la Regione aveva già predisposto la quarantena immediata per Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). Qui di seguito l’ordinanza:





