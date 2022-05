Letizia Battaglia com’è morta/ La fotografa aveva un tumore: si è spenta a 87 anni

Com’è morta Letizia Battaglia? La fotografa, come riportato da Today, era malata di tumore e si è spenta lo scorso 13 aprile all’età di 87 anni a Cefalù, in provincia di Palermo. La storia della sua vita è stata messa su pellicola nella mini-serie dal titolo “Solo per passione”, che va in onda su Rai 1 questa sera e domani sera. La donna, come rivelato dal regista Roberto Andò, era consapevole del fatto che probabilmente non sarebbe arrivata a vedere in televisione la fiction che ella stessa ha contribuito a realizzare. È riuscita, però, a portarla a termine.

Letizia Battaglia, Solo per passione storia vera/ La vita della fotografa a Palermo

“Sapeva di stare male, non lo nascondeva ed esorcizzava così, ironica e diretta, come sempre la morte”, ha rivelato nel corso di un’intervista a DiPiù Tv il regista con cui ha collaborato. La terribile malattia con cui ha a lungo combattuto, comunque, non l’ha mai privata della sua passione. La “fotografa della mafia”, così come era conosciuta, ha lavorato fino agli ultimi mesi nel Centro Internazionale di Fotografia che ha fondato a Palermo, lasciando soltanto nel 2020 la direzione ma rimanendo all’interno.

Letizia Battaglia com’è morta: le fotografie immortali

Letizia Battaglia è morta dunque il 13 aprile 2022 dopo avere a lungo lottato con un tumore. La malattia se l’è portata via a 87 anni, ma non cancellerà mai le sue indimenticabili fotografie. L’artista, infatti, ha realizzato scatti che sono impressi nella memoria degli italiani e non solo. I più importanti quelli realizzati nel corso degli anni di piombo, in cui immortalò su carta scene che sarebbero entrate poco dopo nella storia: da Sergio Mattarella che sostiene il corpo del fratello Piersanti appena assassinato fino Giulio Andreotti insieme ai mafiosi della famiglia Salvo. Alcuni di questi finirono anche agli atti dei processi. In quegli anni fece il giro del mondo anche la fotografia de “La bambina col pallone”, che ritraeva una adolescente del quartiere della Kalsa.

