Letizia Bertoldi perde la sfida con Enula, Amici 20/ De Filippi “Qualche imbecille..”

Letizia Bertoldi protagonista della sfida contro Enula nell’appuntamento pomeridiano con Amici 20. A mettere in sfida Letizia, allieva di Arisa, è stato Rudy Zerbi che considera il modo di cantare di Arisa troppo antico. La giovane è una cantante lirica, ma nella scuola di Maria De Filippi, non ha trovato il sostegno né di Anna Pettinelli né di Rudy Zerbi che, dopo aver ascoltato la voce di Enula, ha deciso di proporle la sfida per conquistare un posto nella scuola più famosa d’Italia. Una decisione che ha scatenato immediatamente la reazione di Letizia che, in lacrime, ha confidato ai compagni la paura di uscire contro la sfidante che, a suo dire, ha qualcosa in più essendo anche una cantautrice. Una paura che diventa realtà nella puntata di Amici 20 al termine di una sfida sofferta.

LETIZIA PERDE LA SFIDA AD AMICI, LA RIVOLTA DEL WEB

Letizia ha perso la sfida contro Enula scatenando la reazione del popolo del web che si è scagliato contro Rudy Zerbi, reo di non mettere realmente in luce i veri talenti. Sui profili social di Amici, infatti, sono tanti gli utenti che si sono scagliati contro l’insegnante storico del talent show di Maria De Filippi. “La voce di Letizia è pura melodia”, “Ma perché mettere in sfida una delle più brave quando c’è chi è stonato come non so che?”, “Che tristezza vedere che si apprezza l’autotune e non Letizia che canta benissimo”, “E Arianna ancora dentro”, “Assurdo. La più brava e capace e l’hanno buttata fuori”, hanno scritto i fan. Maria De Filippi ha poi esortato Letizia a non mollare: “Qualche anno fa, qualche imbecille mise alla porta Arisa perché non la considerava telegenica e quindi lei, davanti a me, non arrivò mai. Non si è arresa perché non esiste solo Amici ed oggi è qui”.





