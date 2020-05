Letizia, compagna Federico Fashion Style e madre di Sophie Maelle/ “Sono gelosa e..”

Pubblicità

Da ben 12 anni Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è fidanzatissimo e impegnato con la sua compagna Letizia. Di lei non si sa molto se non che ha deciso di passare la sua vita al fianco del parrucchiere e non solo per quel che riguarda il privato ma anche per quel che riguarda il lavoro visto che ha deciso di imparare il mestiere per stargli accanto. In mezzo a loro c’è sempre stata la gelosia anche se lui più volte ha ribadito alla compagna “Sono carino con tutte ma la sera torno da te”. Oggi Federico torna ospite in tv ma nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me, lo stesso posto in cui tempo fa ha parlato della sua relazione con Letizia, escludendo il matrimonio “perché troppo impegnato per farlo e troppo impegnativo per volerlo scegliere”, e ha alzato il velo anche su sua figlia, la piccola Sophie Maelle.

FEDERICO FASHION STYLE TRA LETIZIA E LA PICCOLA SOPHIE MAELLE

Letizia e Federico Fashion Style hanno spiegato di aver dovuto ricorrere all’inseminazione artificiale perché Federico è stato infatti operato per varicocele e per questo motivo ha avuto difficoltà a concepire in modo naturale la sua bambina. Lui stesso ha raccontato parlando della figlia al settimanale Chi: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. Da due anni sono una famiglia al gran completo anche se Federico, lo dice sempre, è corteggiato molto da donne e uomini, farà bene Letizia a tenerselo sotto stesso controllo anche a lavoro.



