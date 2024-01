Letizia critica Vittorio Menozzi e attacca Beatrice Luzzi/ “Penso che tu ti faccia limitare da lei”

Letizia Petris parla con Vittorio del rapporto che ha con Beatrice

Dopo la puntata di ieri sera al Grande Fratello, Letizia Petris ha avuto un lungo confronto con Vittorio Menozzi in merito al suo rapporto con Beatrice Luzzi. Secondo la fotografa, infatti, l’ingegnere verrebbe influenzato in qualche modo dall’attrice e questo ricadrebbe negativamente su di lui.

Veronica Ursida debutta al Grande Fratello, dopo l'addio alla TV?/ La verità dell'ex Uomini e donne

“Penso che tu ti faccia limitare dalla presenza di Bea nella tua vita. Penso che la tua purezza venga limitata, penso che molti momenti di tristezza siano un accumulo di pensieri negativi che non ti appartengono” spiega Petris. Vittorio, d’altro canto, continua a difendere la sua amica Beatrice cercando di far capire che non è la manipolatrice che tutti dichiarano essere.

Soleil Sorge ha un nuovo fidanzato?/ L'ex Uomini e donne svela l'arcano!

Vittorio Menozzi difende Beatrice dalle accuse di Letizia: le sue parole

“Mi faccio scivolare le cose, è il prezzo che pago a stare accanto a Beatrice. Lei parla di pancia, non vuole ferire. Tutto quello che pensa lo fa salire al cervello”. Queste la parole con cui Vittorio Menozzi difende Beatrice Luzzi e il suo rapporto con lei.

Parole che la fotografa continua a mettere in discussione: “Lei non chiede mai scusa, ha sempre ragione. Confermi che le parole che lei dice non siano costruttive?”. L’ingegnere non risponde alla domanda dell’inquilina e preferisce il silenzio. Nonostante questo, Vittorio invita poi Letizia Petris a parlare direttamente con l’attrice per chiarire la situazione: “Con lei non si può parlare” replica la fotografa. Continua, dunque, la frattura tra Beatrice e il resto della casa del Grande Fratello. Il rapporto tra l’attrice e l’ex sportivo, invece, sembra andare a gonfie vele. Scatterà un avvicinamento fisico tra i due?

Massimiliano Varrese come ha reagito eliminazione di Monia La Ferrera Grande Fratello 2024?/ "Realtà fuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA