Letizia e Sophie Lauri, moglie e figlia di Federico Lauri/ Il ballo che ha commosso tutti

Milly Carlucci non ha avuto dubbi nel momento in cui ha deciso di puntare su Federico Lauri (alias Federico Fashion Style) e di averlo nel cast di “Ballando con le stelle”. La scelta si è rivelata particolarmente azzeccata, non solo perché l’hairstylist è riuscito a guadagnarsi la finale, ma anche perché il suo personaggio genera da sempre grande curiosità nel pubblico.

Al 32enne è stata fatta una sorpresa davvero bellissima in occasione dell’ultima puntata, che ha scatenato in lui grande commozione. In studio si sono infatti presentate la moglie Letizia e la figlia Sophie, che hanno poi danzato con lui.

In occasione dell’ultima manche sabato Letizia e Sophie hanno raggiunto Federico Lauri, che non si aspettava di ritrovarle in pista.La moglie del parrucchiere 32enne ha ballato con lui una salsa davvero coinvolgente, per poi essere seguita subito dopo dalla loro bambina. I tre si sono poi stretti in un abbraccio fortissimo, a conferma dell’amore che li lega.

L’hairstylist è davvero orgoglioso della sua bambina, avuta con la fecondazione assistita, scelta intrapresa a causa di una patologia di cui soffre: “Sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano”.

