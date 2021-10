Letizia e Sophie Maelle, moglie e figlia Federico Fashion Style/ Lui: “non sono gay”

Letizia e Sophie Maelle sono la moglie e la figlia di Federico Fashion Style concorrente a Ballando con le Stelle 2021. Un grande amore quello nato tra il parrucchiere delle star e la compagna che si sono conosciuti quando non avevano neppure 18 anni. Sin da adolescenti Letizia e Federico erano predestinati a stare insieme. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2006 e molti anni dopo, per la precisione nel 2013, la coppia ha deciso di sposarsi. Dal loro amore è nata la piccola Sophie Maelle, la figlia tanto desiderata da entrambi.

Proprio il parrucchiere delle star, lanciato nel mondo dello spettacolo da Valeria Marini, parlando della moglie ha rivelato: “mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”.

Federico Fashion Style e Letizia sono più innamorati che mai. La coppia ha anche una bambina di nome Sophie Maelle desiderata a lungo e nata con l’inseminazione artificiale. A raccontarlo è stato proprio Federico Lauri: “per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

Oggi è un papà felice ed orgoglioso della sua piccola che descrive così: “com’è mia figlia? È anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”. Infine parlano del suo essere estroso e sopra le righe ha precisato: “iaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Per me è fondamentale rendere felici le donne. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”.



