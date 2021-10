Letizia e Sophie Maelle, moglie e figlia Federico Lauri / “Inseminazione per averla”

Letizia e Sophie Maelle sono la moglie e la figlia del celebre parrucchiere dei vip Federico Lauri, ovvero Federico Fashion Style. Lei ha quasi trent’anni e nonostante il marito sia molto conosciuto, è riuscita a mantenere una certa privacy per quanto riguarda i suoi interessi e le sue abitudini. Sappiamo però che Letizia è originaria di Anzio e ha frequentato l’istituto Nettuno dove ha collezionato la sua passione per la moda.

Lavora online, gestisce un sito di abbigliamento, ma è anche una parrucchiera, mestiere che ha imparato per stare vicino al marito Federico Lauri. Tra i due le cose vanno a gonfie vele e la passione resta elevatissima, benché non siano una coppia fresca. Infatti Letizia e Federico hanno cominciato a frequentarsi nel 2006, quando erano ancora adolescenti. I due sono saliti all’altare nel 2016 e un anno dopo hanno messo al mondo Sophie Maelle.

Sophie Maelle nata grazie all’inseminazione artificiale

La figlia di Letizia e Federico Lauri, Sophie Maelle, è nata grazie alla fecondazione assistita a causa della patologia di cui soffre l’hair stylist. L’arrivo in famiglia della bambina ha portato una ventata di grande gioia per la coppia, che a quanto pare ha realizzato un vero e proprio sogno.“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano“, ha confermato Federico Fashion Style in una intervista a Chi.

Un percorso non semplice, fatto di amore, sacrifici e condivisione: “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio”, le parole del famoso hair stylist.



