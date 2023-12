Letizia in crisi, Paolo Masella la rassicura/ “Sei sempre stata la mia prima scelta, ho occhi solo per te”

Paolo Masella parole rassicurante per Letizia Petris: “Sei la più bella per me”

Paolo Masella continua a dimostrarsi sempre più innamorato di Letizia Petris, la quale manifesta ancora dei dubbi sulla loro storia d’amore. Durante una discussione, il macellaio romano ha cercato di rassicurare la fotografa: “Sei sempre stata la mia prima scelta” ha esordito.

Sara Ricci, lite con la costumista del Grande Fratello?/ Letizia accusa, lei replica: "Non sono abituata a…"

“Se fossimo state tutte single andava tutto molto diversamente” afferma Letizia visibilmente provata. “Perchè la devi pensare così. Ti ho detto che sei tu la più bella, che sei quella che mi è piaciuta di più. Lo sai. Sei la più bella per me. Sei l’unica che voglio, altrimenti non stavo qua. Se io non ho interesse a guardare qualcun’altra è perchè ho occhi solo per te” conclude il macellaio cercando di ristabilire il buon umore nella sua compagna. Letizia crederà alle sue parole?

Paolo Masella e Letizia Petris, scontro al Grande Fratello 2023/ “Sembra che io non valga abbastanza…”

Paolo Masella sempre più innamorato di Letizia: le sue parole

Paolo, d’altronde aveva speso parole al miele nei confronti di Letizia solo alcuni giorni fa. In confidenza a Federico, il macellaio romano ci ha tenuto a raccontare la sua storia con Letizia facendo capire quanto sia importante per lui: “Più andiamo avanti e più diventiamo affiatati e questa cosa mi piace. Siamo stati super amici da subito e poi è successo questo. ”

E ancora: “Prima siamo stati amici, poi quando ho capito che mi piaceva lei era fidanzata e io gliel’ho detto mentre era fidanzata. Le dissi che non volevo una risposta ma che volevo togliermi un peso, poi è successo quello che è successo. Si è lasciata e abbiamo cominciato a conoscerci. E ora stiamo insieme. Ho aspettato quel giorno. Volevo renderlo il più felice possibile, che noi ci siamo baciati il giorno del compleanno del padre“.

Andrea Contadini, ex fidanzato Letizia Petris/ “Per me è finita, e sul confronto al Grande Fratello 2023…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA