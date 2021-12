Letizia, mamma di Roberta Ilaria Giusti/ A Uomini e Donne rivale di Marika?

Letizia, la mamma del tronista Roberta Ilaria Giusti, è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. La signora Letizia, finora, non si è accomodata al centro dello studio del dating show di canale 5 per raccontare le proprie vicende sentimentali, ma è stata una protagonista indiretta della puntata del 20 dicembre. Maria De Filippi apre la puntata con Marika Geraci. La bellissima dama, al centro dello studio, è la protagonista di un confronto con Luigi, il cavaliere che sta conoscendo.

Marika attacca Luigi, reo di non averla difesa nella scorsa puntata dalle critiche che le hanno rivolto la dama Elena, Tina Cipollari e Armando Incarnato. Marika, inoltre, svela che Luigi ha espresso interesse anche per Letizia, la mamma di Roberta Ilaria Giusti.

Letizia, mamma Roberta Ilaria Giusti: protagonista di Uomini e Donne anche da assente

Nel momento in cui Marika Geraci ha menzionato la signora Letizia, Maria De Filippi si è accorta della sua assenza. “Oggi non c’è“, ha detto la conduttrice. “E’ assente per lavoro“, ha spiegato ancora la tronista Roberta che, poi, ha ascoltato il confronto tra Luigi e Marika scoprendo come la mamma abbia conquistato le attenzioni del signor Luigi che, però, finisce sul banco degli imputati quando Marika svela una sua impressione:

“Per lui non ha importanza la donna con chi esce”, ha spiegato Marika lasciando intuire che l’interesse di Luigi sia esclusivamente quello di far parte del programma. La signora Letizia, dunque, seppur assente, ha conquistato i consensi del pubblico: riuscirà a trovare l’amore come la figlia Roberta?

