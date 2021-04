LETIZIA MORATTI/ Dal “Caos Aria” al piano vaccinazioni il punto a Domenica In

Letizia Moratti ospite di Mara Venier a Domenica In. L’assessore al Welfare della Lombardia parlerà su Rai Uno dell’andamento della campagna vaccinale e della situazione epidemiologica della Regione che più è stata colpita dal coronavirus. Dopo aver attraversato delle settimane a dir poco drammatiche, in Lombardia si sta assistendo ultimamente ad un miglioramento, sia per quanto riguarda i nuovi contagi giornalieri, sia per quel che concerne la somministrazione dei vaccini. Letizia Moratti, dal suo ritorno in Giunta in avanti, ha dovuto comunque affrontare dei momenti non facili. Non sono infatti mancati i problemi, su tutti il “caos Aria“, che ha portato la Regione ad azzerare i vertici della società e ad affidarsi alla piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione dei vaccini. All’indomani di quella decisione, Moratti intervenne su Repubblica chiedendo scusa agli anziani lombardi per le difficoltà incontrate nelle prime settimane della campagna.

Letizia Moratti ospite a Domenica In

“Assolutamente no. L’ho fatto per spirito di servizio e lo rifarei“, così poche settimane fa Letizia Moratti rispondeva alla domanda del giornalista, che le chiedeva se non si fosse in realtà pentita di aver accettato la poltrona più scomoda in circolazione di questi tempi, quella di assessore al Welfare della Regione Lombardia lasciata libera dal suo predecessore, Giulio Gallera. Nel corso dell’intervista a Domenica In è lecito attendersi dalla Moratti un bilancio di questi primi mesi dal suo arrivo in Regione, ma non è da escludere che Mara Venier chieda all’assessore alcune date per l’inizio della vaccinazione di alcune fasce d’età. L’accelerazione impressa nelle ultime settimane ha portato la Lombardia a vaccinare con almeno una dose più dell’85% delle persone sopra gli 80 anni. Da lunedì 19 avranno inizio le prenotazioni per gli over 65: a Domenica In Letizia Moratti si sbilancerà su quando toccherà ai 60enni?

