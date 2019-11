Letizia Olivieri è Amy Winehouse/ Somiglianza evidente, ma la voce? (Tale e Quali)

Impossibile non notare la forte somiglianza fra Letizia Olivieri e Amy Winehouse, una delle artiste più brillanti degli ultimi anni e tristemente scomparsa otto anni fa, nel pieno della propria carriera. La mamma di Marina di Cerveteri, in provincia di Roma, non è solo una cantante, ma anche una modella e la vedremo a Tale e quale show 2019- Tali e Quali stasera. Di lei forse sappiamo poco, ma spulciando sui suoi profili social è impossibile non notare come Leitizia e Amy abbiano dei volti piuttosto simili. “Sei entrata nella mia vita per sbaglio, ti voglio bene dolce anima”, scrive su Facebook in onore del suo idolo. “Oly in Amy” scrive in un altro post, condividendo uno degli scatti che prevede la sua trasformazione. Clicca qui per guardare la foto di Letizia Olivieri.

Letizia Olivieri è Amy Winehouse a Tali e Quali: somiglierà anche la voce?

I telespettatori italiani di certo non dovranno attendere molto per scoprire se oltre la somiglianza fisica fra Letizia Olivieri e Amy Winehouse ci sia anche quella canora, visto che la modella sarà fra i concorrenti di Tale e quale show 2019 – Tali e Quali che andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, venerdì 22 novembre 2019. In base ai tanti scatti piccanti realizzati per i brand del Bel Paese, possiamo dare per scontato un dettaglio: la sua versione della Winehouse potrebbe essere più che sensuale. Intanto sui social scoppia già la polemica, sia per la partecipazione della Olivieri sia per la presenza di altri partecipanti. Visto che il torneo parla di non professionisti, non si comprende il motivo che ha spinto la produzione ad affondare i denti invece su un cast più che collaudato e con rapporti sporadici con il mondo dello spettacolo.

