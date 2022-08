Letizia Paternoster caduta a Europei Ciclismo/ Video, commozione cerebrale e fratture

Letizia Paternoster è stata protagonista di una terribile caduta durante la gara ad eliminazione di ieri degli Europei di Ciclismo a Monaco. A metà corsa, come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, si è ritrovata stretta nel gruppetto ed è stata sbilanciata dalla polacca Patrycja Lorkowska, precipitando rovinosamente a terra a oltre 50 km/h. L’impatto è stato violento, tanto che è stata spinta contro la barriera in vetro ed ha battuto la testa e diverse altre parti del corpo.

Le 1.500 persone presenti sugli spalti nel padiglione della Fiera hanno temuto il peggio. Le telecamere, dopo avere immortalato la caduta, hanno immediatamente staccato l’inquadratura. Il video del momento non include i soccorsi, avvenuti in un clima di gelo. Per stabilizzare la ciclista sono servite quattro persone. È stata immobilizzata a collo e bacino, poi trasportata in ospedale. Era in stato confusionale al punto che credeva di essere alle Olimpiadi. “Chiedeva dove si trovasse. Ma mi ha riconosciuto, e chiedeva quali gare la aspettassero. Le fa male la spalla, sicuramente ha picchiato anche la testa. Ha chiesto un po’ d’aria, le hanno messo l’ossigeno. Ora aspettiamo le lastre. È comunque cosciente”, ha raccontato il padre Paul.

Letizia Paternoster caduta a Europei Ciclismo: come sta

Letizia Paternoster, dopo la caduta agli Europei di Ciclismo, ha trascorso la notte in ospedale sotto osservazione. La ragazza, ha comunicato la Federciclismo, “è sempre rimasta cosciente” e continua a esserlo ma “non ricorda nulla dell’accaduto, cosa peraltro normale in questi casi”. La diagnosi, come riportato da Eurosport, è infatti di commozione cerebrale lieve, frattura non scomposta alla clavicola destra in tre punti ed altri traumi contusivi. Dopo un periodo di assestamento, spetterà allo staff medico della Nazionale decidere se dovrà sottoporsi ad un intervento per risaldare la clavicola. Ad attenderla comunque ci sarà un lungo periodo di riposo lontano dalla pista.

