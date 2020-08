Letizia Paternoster, fidanzata Alessandro Graziani?/ Il bacio: “Sono cotto”

Chi non conosce Alessandro Graziani? Sicuramente i fan di Temptation Island e di Uomini e donne sanno bene di chi si tratta perché il bel tentatore non solo ha conquistato Serena Enardu con la sua educazione e i suoi modi sempre gentili, ma poi ha tentato di fare lo stesso nel programma invernale di Maria de Filippi con Giovanna Abate ma senza portare a casa nessun risultato. E adesso? Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile riavvicinamento a Serena per via del suo addio a Pago ma il bel corteggiatore ha ormai voltato pagina e lui stesso lo ha ribadito più volte. Nei giorni scorsi è stato avvistato in giro con una serie di ragazze e possibili fiamme facendo tremare il cuore dei fan che vorrebbero vederlo come tronista a settembre, ma a spazzare via tutti i dubbi, o quasi, è arrivata la foto di un bacio.

LETIZIA PATERNOSTER FIDANZATA DI ALESSANDRO GRAZIANI?

La fortunata è Letizia Paternoster, biondina tutto pepe, volto noto dei social ma anche dello sport. Classe 1999, la bella Letizia è pistard e ciclista italiana con doppio passaporto, madre italiana e padre italo australiano. Cresciuta a Revò, in provincia di Trento e con un fisico mozzafiato, la bella Letizia si è avvicinata al ciclismo grazie alla passione del padre e del fratello realizzando nuovi record del mondo nell’inseguimento a squadre Juniores, e adesso? La sua nuova passione sembra essere Alessandro Graziani, sportivo anche lui. Le fan dovranno davvero credere alla foto che hanno visto e lasciare da parte il sogno di rivederlo in tv?



