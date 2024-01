Letizia Petris chiude con Paolo Masella al Grande Fratello 2023?/ “Non sono la persona giusta per te…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris e Paolo Masella ‘divisi’ dalle incomprensioni

Letizia Petris e Paolo Masella sono forse stati i primi ad avvicinarsi al Grande Fratello 2023 in termini sentimentali; tra i due le tenerezze sono state evidenti fin da subito, salvo dover prima sciogliere alcune questioni personali. In particolare, la più restia è sempre sembrata la fotografa che con il passare delle settimane ha però cambiato opinione nei confronti del coinquilino.

Nonostante la stabilità apparente, nelle ultime settimane qualcosa è iniziato a cambiare tra Letizia Petris e Paolo Masella. Complici anche alcune discussioni di gruppo, sempre maggiori sono sembrati i motivi di scontro e minori i punti di incontro. Stando ad una clip pubblicata sui social, un recente confronto potrebbe aver logorato ulteriormente il rapporto tra i due, forse anche in maneira profonda.

“Non ti va mai bene niente di quello che faccio, le dimostrazioni non vanno bene, non devo chiedere le cose; qualsiasi cosa non va bene niente…”. Queste le parole di Letizia Petris, quasi stufa dell’atteggiamento di Paolo Masella che dal canto suo è sembrato quasi concordare con la fotografa. “Non sono la persona per te, non ti sento sbagliata; però se tu senti che io ti faccio sentire sbagliata allora vuol dire che non sono l’uomo giusto per te”.

Udite la parole di Paolo Masella, Letizia Petris ha quasi rincarato la dose sentendo forse di aver perso ogni punto di contatto con il giovane. “Non sono io la persona giusta per te, devi cercare una persona come te, vai a cercare una persona come te…”. La fotografa è stata però spiazzata dalla risposta del concorrente del Grande Fratello 2023 che non sembra disposto a perderla definitivamente. “Ma io voglio te, se non volevo te non stavo ancora qua…”.

