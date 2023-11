Letizia Petris chiude con Paolo Masella al Grande Fratello? “Non ho il cuore libero”/ “Non posso buttarmi”

Letizia Petris frena con Paolo Masella al Grande Fratello 2023: “Devo prendermi del tempo”

La rottura col fidanzato e il successivo bacio appassionato con Paolo Masella sembravano aver sancito l’inizio di una nuova relazione per Letizia Petris. E invece quel bacio di notte con Paolo al Grande Fratello 2023 è rimasto un caso isolato, che mai più si è ripetuto nelle settimane successive. Anzi, i due sono sempre più distanti e per volontà di Letizia.

La gieffina, durante una chiacchierata con Beatrice Luzzi, ha chiarito di non essere ancora pronta ad iniziare una relazione con Paolo. “Io sono totalmente trasparente con Paolo. Gli ho detto che fino a quando non avrò il cuore totalmente libero non potrò iniziare una frequentazione seria da dire che esco da qui fidanzata, occupata e innamorata di te. […] Se a me ancora oggi vengono in mente delle cose, è normale che non posso iniziare qualcosa con qualcun altro. Devo prendermi il tempo, poi la scelta è di Paolo.”

Letizia Petris e Paolo Masella, c’è davvero una speranza che diventino una coppia? Lei ci va cauta

Nonostante l’affetto che la lega a Paolo, Letizia non se la sente ancora di andare oltre ad un’amicizia: “Io gli ho detto che per lui provo delle cose belle, serie e sentite però non posso dargli quello che lui vuole in questo momento. Perché fino a quando avrò ancora la testa e il cuore che vanno da un’altra parte è giusto che io metabolizzi questa cosa.”

Per Letizia sarebbe un peccato rovinare un rapporto che potrebbe diventare un amore meraviglioso per la fretta, e al momento Paolo sembra accettare questa sua scelta e pronto ad aspettarla. “Io prima devo liberarmi e spurgarmi da questa cosa e poi andare avanti. – ha dichiarato la fotografa, concludendo – Anche perché magari una persona ti può dire: ‘Buttati, hai 24 anni!’. Se non tenessi a Paolo lo farei, ma siccome ci tengo così tanto non vado a distruggere un rapporto che si potrebbe creare meraviglioso.”

