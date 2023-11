Letizia Petris chiude con Paolo Masella?/ “Non provo i sentimenti che provi te adesso, mi appesantisci”

Letizia Petris frena sulla storia con Paolo Masella? Ecco cosa è successo

Cominciano a nascere le prime gelosie all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto tra Paolo Masella e Letizia Petris. Dopo il bacio passionale in piscina, la fotografa ha ballato con Massimiliano suscitando la reazione del macellaio romano. La concorrente però, ha ridimensionato molto ciò che prova per il gieffino rifilandogli un due di picche o quasi.

Come riporta Biccy, Letizia dichiara a Paolo: “Io non voglio farti ingelosire! Però posso ballare con chi voglio qui dentro. Poi tu mi dicevi di non essere un tipo geloso e poi vedo queste cose qui. Tu vedi le cose troppo grandi. Tu mi facevi stare meglio prima di ora. Adesso è come se ci fossimo appesantiti e come sei i nostri caratteri facessero venire fuori una roba brutta. Io poi non voglio buttarmi perché sono uscita da poco da una storia. Poi se ballo con Massimiliano non voglio vederti incupito. Questa gelosia a me non piacciono e te lo ripeto. Se provo sentimenti veri per te? Ma è normale che io non provo i sentimenti che provi te adesso. Capisco che tu possa avere anche delle incertezze“.

Letizia Petris contro Paolo: “Io non mi voglio appesantire”

Tra la neo coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella sembra esserci maretta. La fotografa soffre la costante pressione che il macellaio romano le mette inconsapevolmente addosso, e questo la sta facendo allontanare. Petris si è poi confidata con Anita svelando di non voler iniziare una nuova relazione al momento: “Lui si offende perché dice che non riesco ad essere a mio agio con lui. Ma è normale! Dice che io non sto abbastanza con lui. “

Come riporta Biccy, Letizia aggiunge: “Non ho chiuso una relazione per iniziarne un’altra. Io non mi voglio appesantire. Mi viene a dire ‘ma perché me perché’, mi viene a dire che devo essere più leggera, ma è lui quello pesante. Inoltre io sono fatta così e lo sono pure fuori. Con il mio ragazzo fuori non è che al bar stiamo per mano a darci i bacetti. Sono fatta in questa maniera e lui non lo capisce”.

