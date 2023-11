Letizia Petris choc al Grande Fratello 2023: la confessione hot sulla cugina/ “Ho fatto anche quello…”

Letizia confessione piccante al GF: ecco cosa è successo

Letizia Petris è attualmente nell’occhio del ciclone per le forti dichiarazioni che la sua ex fidanzata ha rilasciato in questi ultimi giorni. Inconsapevole di quanto stia accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello, la fotografa è stata protagonista di alcune confessioni hot che non sono state gradite al web.

Mentre era intenta a parlare di argomenti piccanti con Paolo Masella, il macellaio ha esclamato: “Con mia sorella mai sei matta!”. A questo punto, Petris precisa: “Non tua sorella…”. Poi Paolo ha proseguito: “Non c’è cosa più divina…”. Secondo alcuni utenti del web, il detto completo recita: “Non c’è cosa più divina che sco***rsi la cugina” In vista di questo, sono significative le parole usate dalla fotografa che ha aggiunto: “Ho fatto anche quello!“.

LETIZIA E PAOLO CHE AMMETTONO DI ESSERSI FATTI I RISPETTIVI CUGINI ! E POI PIANGE PERCHÈ BEATRICE GLI HA DETTO CHE È LESBICA 😂🍿 #grandefratello #gf pic.twitter.com/4N7Rg8Vuvp — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) November 12, 2023

Intanto l’ex compagna di Letizia Petris ha lanciato accuse piuttosto forti contro l’attuale concorrente del Grande Fratello. La donna ha rilasciato una lunga intervista a Fan Page, accusando la fotografa di averle usato violenza fisica in più di una occasione e di averla tradita.

Nelle ultime ore, l’ex di Letizia Petris ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ad Alessandro Rosica il quale ha chiesto alla donna se voglia avere un confronto con Letizia al GF. La donna ha risposto dapprima in modo negativo, per poi ripensarci dopo le insistenze del giornalista: “Va bene vedrò e nel caso farò del mio meglio“. In arrivo un confronto serrato tra le due? Non rimane che attendere.











