Letizia Petris delusa da Giuseppe Garibaldi: “Ci sei sempre stato per tutti, per me no”/ “Mi sento inutile…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris contro Garibaldi: “Non ci sei stato per me“

Al Grande Fratello 2023 Letizia Petris ha un momento di grande fragilità e malinconia, e decide di sfogarsi con Giuseppe Garibaldi. La concorrente, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, si è lamentata della mancanza di vicinanza di alcuni, tra cui lo stesso coinquilino, negli ultimi giorni in cui si è mostrata fragile. “Tre giorni che sto male e adesso te ne frega? Te ne sei accorto ora? Anche adesso stavo parlando e sei passato cantando e ballando“: così affronta il ragazzo.

In questo momento la fotografa si sente poco compresa e poco supportata dagli amici: “Capisco che ieri è stata una bella giornata per te, ma devi anche capire che anche gli altri hanno bisogno di te. Perché io per te ci sono sempre stata, e ci sono state molte volte che invece tu non ci sei stato per me“. Garibaldi tuttavia si difende spiegando: “Io ero uscito dal bagno. ti ho chiamato e manco mi hai guardato. C’era Paolo che ti aspettava, io ti ho fatto: ‘Leti, cos’hai?’. E tu sei andata via. Oggi te l’ho chiesto più di una volta“.

Letizia Petris, lo sfogo nella Casa: “Mi sento inutile qua dentro“

Letizia Petris è delusa dal comportamento di Giuseppe Garibaldi e ritiene che, nella Casa del Grande Fratello 2023, lui abbia altre priorità rispetto alla loro amicizia: “Non mi hai mai dato la certezza che ti do io. Hai altre priorità, in generale. Anita, Perla, Greta sono altre priorità, è la verità. Ci sei sempre stato per tutti, per me no“. E aggiunge: “Non sei mai venuto, né ieri né l’altro-ieri che sono andata a letto senza salutare. Io in questo periodo mi sento molto insicura sia dall’esterno che dall’interno. Mi sento che l’unica certezza qua dentro al momento è Paolo“.

La fotografa non vuole paragonarsi ad Anita Olivieri, migliore amica di Giuseppe nella Casa, ma non vuole neanche rinunciare alla sua amicizia: “Anita so che è al primo posto, intoccabile, nessuno vuole rubare il suo posto. Però per altre persone ci sei spesso, io invece l’unica giustificazione che mi è venuta di dare è che tu dai per scontato che tanto c’è Paolo. Ma a volte io ho anche bisogno di parlare con un amico“. Poi, sbotta nuovamente, lasciando il collaboratore scolastico senza parole: “Io mi sento inutile qua dentro perché sono scontata. Ci sono sempre per tutti, ma quando io ho un momento mio anche io ho bisogno“.











