Letizia Petris delusa da Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ ‘Colpa’ della madre del concorrente

Grande Fratello 2023, Letizia Petris e Paolo Masella di nuovo in contrasto

L’ultima diretta del Grande Fratello 2023 è stata come di consueto carica di contenuti, alcuni più tesi altri decisamente più all’insegna della spensieratezza. In questa seconda categoria è da inserire un momento particolarmente romantico tra Letizia Petris e Paolo Masella. La coppia è stata chiamata a danzare davanti al pubblico in studio, regalando un attimo davvero emozionante.

Letizia Petris: "Io vedo Paolo Masella nella mia vita per sempre"/ Signorini li "benedice": "Continuate così"

La bellezza del ballo tra Letizia Petris e Paolo Masella è stata però guastata da una diatriba nata nelle ore successive e innescata, suo malgrado, dal macellaio. Il concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe infatti confessato – come riporta BlogTivvu – di essere rimasto dispiaciuto per l’assenza della madre durante il ballo con la fotografa. Quest’ultima, appreso il malcontento del fidanzato, si innervosita non poco.

Sara, mamma di Letizia Petris del Grande Fratello 2023/ Incontro con Paolo Masella? "Cosa penso di lui"

Paolo Masella sente la mancanza della madre, ma Letizia Petris sbotta

Stando a quanto riporta il portale, Letizia Petris avrebbe rimproverato Paolo Masella dicendosi perplessa per la considerazione sull’assenza della madre in un momento poco opportuno. A suo dire, in quel momento avrebbe dovuto dedicare i suoi pensieri a quel momento romantico piuttosto che focalizzarsi sulla mancanza, giusta, per la sua famiglia e in particolar modo di sua madre.

Paolo Masella non è riuscito a trovare la giusta chiave di lettura, cercando di abbozzare giustificazioni e motivi per convincere Letizia Petris della bonarietà dei suoi pensieri. Tutto però si è risolto con la fotografa del Grande Fratello 2023 che ha chiuso la conversazione andando via in maniera decisamente nervosa. E’ lecito credere che questo piccolo battibecco sarà però presto superato, magari parlandone anche nella puntata di domani sera.

Anita Olivieri e Letizia Petris, strategia contro Perla e Greta al Grande Fratello 2023/ “Dovremo nominarle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA