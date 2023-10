Letizia Petris due di picche a Paolo al Grande Fratello/ “Il rapporto col mio fidanzato non è in discussione”

Letizia Petris ‘rifiuta’ le avance di Paolo Masella al Grande Fratello 2023 e svela come stanno le cose col fidanzato

Paolo Masella non si nasconde più: nella Casa del Grande Fratello c’è un’unica donna che gli piace ed è Letizia Petris. Nonostante lei sia legata a lui da un profondo affetto, tanto da ammettere di volerlo nella sua vita sempre, anche fuori dalla Casa, la sua risposta è un ‘no’ ad andare oltre l’amicizia. Questo perché nel suo cuore c’è già una persona: il suo fidanzato.

Lo ammette a chiare lettere in diretta su Canale 5, quando Signorini le fa notare di aver compreso che avesse invece messo in discussione questo rapporto col fidanzato. Lei prima nega, poi chiarisce come stanno le cose: “Paolo è una persona fondamentale che fa e farà parte della mia vita ma la vita è responsabilità. Ho 24 anni, vivo la mia vita come la devo vivere senza freni e ho il cuore impegnato”. E continua: “Il rapporto col mio fidanzato non è in discussione, io sono sempre stata molto sicura di lui…”. Specifica dunque che è stato lui ad avere invece qualche dubbio su di lei, ma che il loro amore non è in discussione. Gli lancia tuttavia un appello: “Spero che se mi ama davvero me lo venga a dire”.

