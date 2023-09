Letizia Petris e Giordano Mazzocchi sono amici?/ “Ma c’è un vero sconosciuto al Grande Fratello 2023?”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris nel mirino per l’amicizia con Giordano Mazzocchi, ex Uomini e Donne

Con il passare dei giorni stiamo iniziando a conoscere sempre meglio i protagonisti del Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini è iniziato nel migliore dei modi; tante storie da raccontare, prime divergenze e anche prime complicità. Il tutto agevolato dal nuovo format che unisce volti e noti e personalità sconosciute; in quest’ultima categoria, sta attirando particolare attenzione Letizia Petris. La fotografa, fin dal suo ingresso, si è messa in evidenza tanto per le peculiarità caratteriali quanto per una storia sicuramente importante.

Al di là dei primi accenni di Letizia Petris, sicuramente candidata ad ergersi protagonista del Grande Fratello 2023, sono alcuni particolari inediti a destare la curiosità degli appassionati soprattutto in rete. A quanto pare, sarebbe arrivata puntuale – come riporta Novella 2000 – una segnalazione di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti riportato come la fotografa abbia un legame non proprio di secondo piano con un celebre ex corteggiatore di Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi.

Come spesso capita dunque, tra i programmi televisivi più seguiti non mancano gli esempi di crossover: Letizia Petris e Giordano Mazzocchi sarebbero – secondo Deianira Marzano – più che conoscenti. La prima è ora protagonista al Grande Fratello 2023 mentre il secondo si è fatto notare alcuni anni fa come corteggiatore di Uomini e Donne. Nello specifico, il suo percorso culminò con la scelta di Nilufar Addati; la relazione però arrivò al capolinea pochi mesi dopo.

In ogni caso, stando a quanto riportato da Novella 2000 – secondo quanto rivelato da Deianira Marzano – non vi sarebbe nulla in più di un’amicizia tra Letizia Petris e Giordano Mazzocchi. Nonostante l’indiscrezione non aggiunga e non tolga nulla al personaggio, l’esperta di gossip ha comunque evidenziato un certo disappunto per il discorso “Nip”. Continuano a destare scetticismo, soprattutto in rete, i diversi legami con il mondo dello spettacolo da parte di quei concorrenti che in realtà dovrebbero essere “sconosciuti”. “Ma uno che venisse veramente dal nulla e non avesse nessun intreccio seppur lontano con gente che frequenta l’ambiente, ci sta?“

