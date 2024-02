Letizia Petris e Paolo in crisi? “È pesante”/ Sfuriata al GF: “6 mesi che tutti date ragione a lui, mai a me”

Letizia Petris furiosa dopo la diretta del Grande Fratello: lo sfogo contro la Casa e Paolo Masella

C’è aria di crisi tra Paolo Masella e Letizia Petris al Grande Fratello 2023. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il commento fatto da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 26 febbraio, quando ha sottolineato la pazienza di Paolo nei confronti di Letizia. Questo ha mandato la gieffina nello sconforto, che si è poi trasformato in uno sfogo prima con Giuseppe Garibaldi, poi con Federico Massaro.

Paolo Masella in crisi al Grande Fratello 2023: “Voglio stare solo”/ Letizia Petris: “Non puoi fare così…”

“Per l’ennesima volta dite delle cose insensate, sono sei mesi che date ragione a lui e non mi sono mai sentita dire da nessuno di voi una volta, Leti hai ragione, mai una volta.” ha tuonato la gieffina dopo la puntata del Grande Fratello. Così ha proseguito: “Non è normale litigare per un cappuccino Peppe, io voglio vivere serena, già ho i miei problemi, non mi posso basare su un cappuccino o un calice di vino, ma veramente stiamo dicendo? Ti rendi conto che è un atteggiamento pesante?”

Letizia Petris, in lacrime per la lite con Perla/ "Mi girano tutti le spalle, do troppo alle persone"

Letizia Petris toccata dalle parole di Signorini: “Paolo ha pazienza e io no? Mi rompo!”

Per Letizia, l’atteggiamento di Paolo Masella è spesso e volentieri pesante; nonostante ciò, tutti in Casa darebbero ragione a lui. “L’unico è Massimiliano che dà ragione quando è il momento di dare ragione. – ha sottolineato Letizia – Io sono sei mesi che mi sento dire che Paolo ha ragione in tutto, che un uomo così non lo trovo più, che lui è perfetto, che io sono la me*da dell’ultimo figlio dell’asciugamano unto, adesso mi sto iniziando a rompere le pal*e.” ha ammesso ancora furiosa la gieffina, che ha infine fatto riferimento alle parole di Signorini in diretta: “Anche Alfonso che mi dice che lui ha molta pazienza, perché io no? Ca*zo dopo un po’ mi rompo anche le scatole di sentire sempre le stesse cose!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA