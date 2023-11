Letizia Petris e Paolo Masella sempre più complici al Grande Fratello 2023/ “Abbiamo dormito insieme…”

Grande Fratello 2023: cresce l’intesa tra Letizia Petris e Paolo Masella

Le ultime settimane del Grande Fratello 2023 ci hanno raccontato una crescita importante dal punto di vista relazionale; Paolo Masella ha a più riprese dichiarato il suo interesse per Letizia Petris e quest’ultima sembra finalmente cedere alla corte. La fotografa ha una situazione sentimentale ancora aperta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, ma le impressioni sono più negative che altro rispetto al prosieguo della relazione.

Dopo le ultime vicissitudini di Letizia Petris in relazione al rapporto con il suo fidanzato, Paolo Masella sembra quasi aver accelerato seppur rispettando le resistenze della coinquilina. Stando ad un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, l’intesa tra i due sembra fare passi da gigante. La fotografa, parlando in giardino con Fiordaliso, ha infatti rivelato di aver vissuto la scorsa notte con Paolo Masella.

Letizia Petris e il racconto della notte trascorsa con Paolo Masella: “Abbiamo parlato della nostra vita…”

“Lo sai che io e Paolo abbiamo dormito insieme? Abbiamo parlato fino a tardissimo. Se mi è piaciuto? Sì, sono stata benissimo. Abbiamo parlato di tutta la nostra vita, ma non abbiamo fatto niente…”. Queste le parole di Letizia Petris rispetto all’ultima notte condivisa con Paolo Masella. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha specificato come il tempo trascorso insieme sia stato dedicato al raccontarsi piuttosto che ad affettuosità di altro genere. Prontamente, Fiordaliso l’ha quasi redarguita: “Questa cosa non la devi dire a nessuno, sono cavoli vostri”.

Dopo aver raccontato di aver trascorso la notte – unicamente parlando – con Paolo Masella, Letizia Petris ha osservato a pieno il consiglio di Fiordaliso e non ha speso altre parole su quanto vissuto con il coinquilino. La cantante ha cercato di far capire alla concorrente del Grande Fratello 2023 l’importanza di preservare il loro rapporto, evitando di raccontare dettagli di troppo.











