Letizia Petris e Paolo Massella: bacio mozzafiato al Grande Fratello 2023/ Passione in piscina e…

Letizia Petris e Paolo Massella, bacio al Grande Fratello 2023

Dopo essersi avvicinati e poi allontanati per la presenza del fidanzato di lei, Letizia Petris che negli scorsi giorni ha deciso di chiudere la propria relazione dopo aver ricevuto una lettera dal compagno, e Paolo Massella si sono lasciati andare alla passione scambiandosi un bacio passionale. Sin dai primi giorni di permanenza, tra Letizia e Paolo è nato un feeling speciale che è cresciuto giorno dopo giorno portando Paolo prima a dichiararsi e poi a fare un passo indietro per lasciare Letizia libera di decidere. Tra Letizia e Paolo non sono mai mancati i momenti di tenerezza così come le piccole gelosie che hanno anche portato a varie discussioni.

Da qualche giorno, però, i due erano sempre più vicini e, nella casa del Grande Fratello 2023, gli altri concorrenti si chiedevano il motivo del mancato bacio. Bacio che, oggi, è finalmente arrivato.

Il momento di passione tra Letizia e Paolo

Prima del bacio, questa mattina, tra Letizia e Paolo c’era stato un momento di tenerezza. In giardino, di fronte ad una Letizia in lacrime mentre risuonava la canzone “Come nelle favole” di Vasco Rossi, Paolo le ha detto: “Vorrei tanto essere la tua favola Leti, lo vorrei davvero. Tu mi fai impazzire“ confermando il forte interesse per la coinquilina.

Un momento che ha emozionato il web e che si è poi trasformato in un momento di passione in piscina dove i due si sono lasciati andare alle emozioni e ai reciproci sentimenti.

