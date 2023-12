Letizia Petris e Paolo Massella, crisi al Grande Fratello 2023/ “Ti piaceva Anita, sono la seconda scelta…”

Crisi tra Letizia Petris e Paolo Massella

Non c’è pace tra Letizia Petris e Paolo Massella che, nella casa del Grande Fratello 2023, tornano a discutere. Letizia, in particolare, nonostante le varie dimostrazioni, non riesce a credere totalmente all’amore di Paolo e, durante un momento in cucina, si lascia andare ad una battuta che dà il via ad una nuova discussione. “Giuseppe mi ha fatta riflettere”, esordisce Letizia dopo aver ricevuto un abbraccio da Paolo che, di fronte all’affermazione di Letizia, chiede su cosa abbia riflettuto. Letizia, così, svela di credere di essere la seconda scelta.

“Sono la seconda scelta, la ruota di scorta in questa casa”, dice ancora la Petris facendo riferimento al presunto interesse iniziale di Paolo per Anita Olivieri. “Ma non ci ho mai provato”, puntualizza subito Massella. “Ma ti piaceva”, ribadisce ancora Letizia che poi si allontana per raggiungere la veranda.

Il battibecco tra Letizia Petris e Paolo Massella

In veranda, tra Paolo Massella e Letizia Petris regna il silenzio. Massimiliano Varrese cerca di fare da paciere tra i due senza, tuttavia, riuscirci. “Non voglio che sei nervosa. Lo sai quanto ci tengo a vederti sorridere”, dice Paolo dopo essere rimasto solo con Letizia la quale ammette di essere in un momento particolarmente vulnerabile e di aver semplicemente fatto una battuta.

“Proprio perché so che sei vulnerabile sto reagendo così”, dice ancora Paolo mantenendo la calma. Massella, poi, abbraccia Letizia chiedendole un bacio. Il nervosismo di Letizia, tuttavia, è evidente.

